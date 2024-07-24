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Мой дом проблема «Скоро русло с берегами появится»: по улице Богдана Хмельницкого разлилась река

«Скоро русло с берегами появится»: по улице Богдана Хмельницкого разлилась река

Вода бежит по дороге все лето

1 031
7 комментариев
Причины аварии не установлены

В Калининском районе Новосибирска на улице Богдана Хмельницкого неподалеку от пересечения с улицей Тайгинской по дороге с начала лета бежит вода. Об этом сообщила местная жительница Александра в группе «Калининский район|» в социальной сети «ВКонтакте».

— Это состояние улицы Богдана Хмельницкого, через дорогу от Тайгинской в сторону промзоны. Тут все лето течет река непонятного коммунального происхождения. Скоро уже и русло с берегами появится. Интересно, когда устранят эту, как я понимаю, аварию? — написала сибирячка.

Лужи и грязь не просыхают тут даже в жару

На фотографиях видны огромные лужи и грязь, которые не просыхают даже в жаркую погоду. Связаться с автором публикации для подробностей на момент публикации НГС не удалось. Позже она сообщила НГС, что каждый день, идя до работы, пересекает две реки. В одном месте вода вытекает с запахом сточных вод.

— До работы добираемся просто вплавь по этой реке. И так каждый день. Никому нет дела. Вопиющее безобразие, — отметила еще одна местная жительница Юлия.

Корреспондент направила запрос по ситуации на Богдана Хмельницкого в мэрию Новосибирска. Ответ мы опубликуем позже.

Ранее НГС писал о том, что ее один ручей появился на улице в Дзержинском районе. По словам местных жителей, по дороге течет холодная вода.

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Вода Ручей Авария Канализация Богдана Хмельницкого
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Комментарии
7
274502334
24 июля 2024, 17:48
Во! Мишустина на экскурсию. Срочно!
Гость
24 июля 2024, 17:50
Мишустин не проинспектировал речушку?
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