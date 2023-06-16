«Третьи сутки бежит вода»: на улице в Дзержинском районе разлился ручей

На улице Национальной в Дзержинском районе Новосибирске третьи сутки бежит вода по дороге. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель Андрей.
— Улица Национальная, третьи сутки бежит вода, никому дела нет, — рассказал НГС Андрей. Он также прислал в редакцию видео, на котором видно широкий ручей, текущий по улице. Андрей уточнил, что вода холодная.
НГС не удалось связаться с Горводоканалом ни по одному из доступных телефонов. Редакция также направила запрос по ситуации в пресс-службу СГК.
В середине мая в Новосибирске на Гусинобродском шоссе случилась коммунальная авария. На участке дороги прорвало теплосеть, из-за чего двор затопило водой.