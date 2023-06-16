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«Третьи сутки бежит вода»: на улице в Дзержинском районе разлился ручей

По словам местных жителей, по дороге течет холодная вода

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На участке дороги есть знак «Дорожные работы»

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На улице Национальной в Дзержинском районе Новосибирске третьи сутки бежит вода по дороге. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель Андрей.

— Улица Национальная, третьи сутки бежит вода, никому дела нет, — рассказал НГС Андрей. Он также прислал в редакцию видео, на котором видно широкий ручей, текущий по улице. Андрей уточнил, что вода холодная.

НГС не удалось связаться с Горводоканалом ни по одному из доступных телефонов. Редакция также направила запрос по ситуации в пресс-службу СГК.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Читатель НГС

В середине мая в Новосибирске на Гусинобродском шоссе случилась коммунальная авария. На участке дороги прорвало теплосеть, из-за чего двор затопило водой.

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Дзержинский районРучей
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