Залило два этажа, замкнуло лифт: многоэтажку на Авиастроителей затопило из-за проблем с трубой — видео

Вода лилась на пол и мебель Источник: Агеенко Мария, коллаж НГС











21 июля в микрорайоне Авиастроителей в Новосибирске из-за разъединения пластиковой трубы затопило несколько этажей дома на улице Новая Заря, 14. Об этом НГС рассказал местный житель Степан Ярцев.



По словам новосибирца, в доме затопило пятый подъезд из-за проблем с трубой, которую заменили недавно.



— Затопило квартиры с 9 по 7 этаж. Затопило лифт — он замкнул. Также вода по стенам дошла до подвала. Управляющая компания «Петровская Слобода» отказалась составлять акт в положенное для этого время — не позднее 12 часов после происшествия, — пояснил Степан Ярцев.

Вода повредила технику, мебель и документы Источник: Александр Терещенко

Мужчина отметил, что в доме протекает крыша, а также затоплен подвал. По его словам, пластиковую трубу, из-за которой произошло затопление, недавно заменили. До этого на ее месте стояла чугунная.



— Из-за этого у людей затопило квартиры: пострадали документы, техника, у кого-то даже сорвало натяжные потолки. До сих пор все плавает. Мы неоднократно жаловались на управляющую компанию в разные органы, в том числе ГЖИ, — подчеркнул новосибирец.



Директор управляющей компании «Петровская Слобода» Петр Шахов в разговоре с НГС заявил, что трубу в доме разъединило из-за мощного гидроудара в результате ливня.



— Труба пластиковая — ее не прорвало, а разъединило. Мы ее обратно соединили и дополнительно усилили хомутами. Мы вчера все оперативно устранили — делали все возможное. Дому уже 40 лет, естественно, он уже весь гниет. Что касается протекающей крыши, то мы несколько раз проводили собрания с жильцами, но они просто хотят, чтобы управляющая компания сделала все бесплатно. Так не бывает, — пояснил Петр Шахов.



Директор УК добавил, что организация планирует отказаться от объекта с 10 августа — документ направят в ГЖИ. После этого у жильцов будет возможность в течение месяца либо выбрать новую компанию, либо организовать ТСЖ.



Согласно информации сервиса RusProfile, УК «Петровская Слобода» было зарегистрировано в феврале 2012 года. Генеральным директором организации является Дмитрий Шахов. Основным видом деятельности общества является «управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе».

Дом №14 по улице Новая Заря находится в Дзержинском районе Новосибирска — в микрорайоне Авиастроителей. По информации сервиса 2ГИС, здание построили в 1985 году. В доме 9 этажей и 6 подъездов.

В конце июня НГС рассказывал про новосибирца, который обнаружил в недавно купленной квартире в ЖК «Пшеница» в Краснообске протечки. Из-за них он не мог приступить к ремонту. НГС разбирался в ситуации.