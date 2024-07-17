Ложная «Надежда»: председатель новосибирского ТСЖ похитил у жильцов два миллиона рублей

Пострадавшей по уголовному делу признали ресурсноснабжающую организацию «НТСК» Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











В Новосибирске председателя ТСЖ в Ленинском районе уличили в хищении 2 миллионов рублей, которые жители перечислили за услуги ЖКХ. По данным прокуратуры, председатель товарищества собственников жилья деньги присвоил и потратил.



— С 2022 по 2023 годы собственники помещений многоквартирного дома перечислили ТСЖ в качестве оплаты за энергоресурсы денежные средства в общей сумме более 2 млн рублей. Однако председатель товарищества не передал указанные денежные средства в качестве оплаты за отопление, израсходовав их по своему усмотрению, — уточнили в прокуратуре.



Действия председателя ТСЖ по подсчетам следствия причинили ущерб более двух миллионов рублей энергоснабжающей организации «НТСК».



С 1 июля 2022 года «НТСК» — единая теплоснабжающая организация в Новосибирске. Ранее эту функцию выполняло АО «Сибэко». По информации сервиса RusProfile, «НТСК» зарегистрировано в 2018 году, генеральный директор — Максим Рябенко. До 28 мая 2024 года учредителем было АО «СГК-Новосибирск», кто владеет компанией сейчас, не указано. В 2023 году «НТСК» получила чистую прибыль в 479 миллиона рублей при выручке в 17 миллиардов. На сайте «СГК» указано, что «НТСК» является теплосетевым подразделением Сибирской генерирующей компании в Новосибирске.



— Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), — добавили в прокуратуре.



По данным источника НГС в силовых структурах, речь идёт о ТСЖ «Надежда», председатель которой — Станислав Щетинин. В ТСЖ не ответили на звонки журналиста НГС.



Ранее мы показали, как председатель дома в центре Новосибирска устроила гостиницу с мангалами на крыше высотки. Журналист НГС заселился в отель под видом туриста и оказался в «Шоколаде».

