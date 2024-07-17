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Мой дом Ложная «Надежда»: председатель новосибирского ТСЖ похитил у жильцов два миллиона рублей

Ложная «Надежда»: председатель новосибирского ТСЖ похитил у жильцов два миллиона рублей

Он собрал деньги за оплату услуг ЖКХ, но потратил их на себя

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12 комментариев
Пострадавшей по уголовному делу признали ресурсноснабжающую организацию «НТСК»

В Новосибирске председателя ТСЖ в Ленинском районе уличили в хищении 2 миллионов рублей, которые жители перечислили за услуги ЖКХ. По данным прокуратуры, председатель товарищества собственников жилья деньги присвоил и потратил.

— С 2022 по 2023 годы собственники помещений многоквартирного дома перечислили ТСЖ в качестве оплаты за энергоресурсы денежные средства в общей сумме более 2 млн рублей. Однако председатель товарищества не передал указанные денежные средства в качестве оплаты за отопление, израсходовав их по своему усмотрению, — уточнили в прокуратуре.

Действия председателя ТСЖ по подсчетам следствия причинили ущерб более двух миллионов рублей энергоснабжающей организации «НТСК».

С 1 июля 2022 года «НТСК» — единая теплоснабжающая организация в Новосибирске. Ранее эту функцию выполняло АО «Сибэко». По информации сервиса RusProfile, «НТСК» зарегистрировано в 2018 году, генеральный директор — Максим Рябенко. До 28 мая 2024 года учредителем было АО «СГК-Новосибирск», кто владеет компанией сейчас, не указано. В 2023 году «НТСК» получила чистую прибыль в 479 миллиона рублей при выручке в 17 миллиардов. На сайте «СГК» указано, что «НТСК» является теплосетевым подразделением Сибирской генерирующей компании в Новосибирске.

— Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), — добавили в прокуратуре.

По данным источника НГС в силовых структурах, речь идёт о ТСЖ «Надежда», председатель которой — Станислав Щетинин. В ТСЖ не ответили на звонки журналиста НГС.

Ранее мы показали, как председатель дома в центре Новосибирска устроила гостиницу с мангалами на крыше высотки. Журналист НГС заселился в отель под видом туриста и оказался в «Шоколаде».

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ТСЖ Услуги ЖКХ Присвоение денежных средств Растрата
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Комментарии
12
Гость
17 июля 2024, 13:11
а почему не платили напрямую поставщикам как все остальные?
Гость
17 июля 2024, 13:48
ТСЖ Кошурникова 8. Один председатель воровал всем семейством, она сам плюс его сын и дочка. Конечно же остальные в ТСЖ тоже на лапу получали, они там шайкой сидели. Предстедателя осудили и сына его, но не посадили, долги за ним в несколько миллионов висят до сих пор. И что Вы думаете? Люди в ТСЖ остались те же самые. Воруют шайкой. Один своей матери инвалиду пандус постороил за счёт жильцов, другой материалы тащит выделяемые для обслуживания дома. Короче говоря инициируем сейчас проверку, менять хотим их всех. Проворовались, хитрые.
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