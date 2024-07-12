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Мой дом «Возвращаем туда их не мы»: «Делимобили» заполонили стоянку новосибирского дома — жители винят СТО

«Возвращаем туда их не мы»: «Делимобили» заполонили стоянку новосибирского дома — жители винят СТО

Работники автосервиса уверяют, что они наоборот убирают машины с парковки, а ставит их кто-то другой

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5 комментариев
Парковка, на которой массово стоят автомобили сервиса относится к придомовой территории

Автомобили сервиса «Делимобиль», которые привозят на СТО, заполонили стоянку дома в Новосибирске. Местные жители говорят, что подобное продолжается давно, а сотрудники автосервиса говорят, что не знают, как автомобили появляются на парковке.

Житель дома на улице Связистов, 15 объяснил НГС, что несколько лет придомовую территорию их дома занимают автомобили сервиса «Делимобиль». Он уверяет, что их привозят на ремонт в автосервис Allcar54, расположенный по соседству. Автомобилей становится то больше, то меньше, объясняет Александр (имя изменено по его просьбе), иногда это может быть 3–4 машины, а иногда 10–12.

— СТО обслуживает машины сервиса, но используют они нашу придомовую территорию, как стоянку для своих машин, — рассказал мужчина.

Посмотрите, как машины хранят на придомовой территории

По словам Александра, местные не раз обращались к сотрудникам СТО и просили не ставить машины на территорию дома. Реакции в ответ были разные. Сотрудники говорили сначала, что уберут, а потом, что не будут убирать: якобы автомобили не мешают жильцам и автосервис имеет полное право хранить там машины.

Журналист НГС позвонила по телефону автосервиса, администратор Павел, который отказался называть свою фамилию, подтвердил, что СТО обслуживает машины «Делимобиля».

— С парковки убрали все «Делимобили», возвращаем туда их не мы, мы их только оттуда убираем. Не знаю, как так происходит, что они на парковке появляются, кто-то, видимо пригоняет. «Делимобили» по всему городу стоят, не могу за них за всех отвечать, — ответил администратор Павел, а после бросил трубку.

Согласно данным публичной кадастровой карты, парковка, которую занимает СТО автомобилями, действительно относится к дому на улице Связистов, 15.

В приложении сервиса «Делимобиль», машины по указанному адресу не отражаются — то есть там их нельзя взять в аренду.

Информация о том, что машины сервиса сотрудники СТО оставляют на придомовой территории также есть на сайте 2ГИС. Отзыв опубликован в ноябре прошлого года

НГС направил запрос в «Делимобиль» 5 июля, на момент публикации ответ не поступил.

Недавно жительница Новосибирска заявила о шуме со стороны СТО, которая расположена за стеной ее квартиры — в пристройке к трехэтажке.

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СТО Парковка Стоянка Машина Автомобиль Делимобиль
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Комментарии
5
280238996
12 июля 2024, 17:08
СТО смешные такие, приезжал к ним, гопники одни работают. теперь точно не поеду
280238996
12 июля 2024, 17:10
а вообще закройте парковку забором и все, или берите с них деньги за аренду
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