В доме на Первомайке отремонтируют бомбоубежище — зданию почти 70 лет

Ремонт должны сделать за полтора месяца Источник: Татьяна Кривенко / NGS.RU











В Новосибирске отремонтируют бомбоубежище в доме на улице Первомайской, 160. Максимальная стоимость работ составляет 656 335 рублей, средства выделят из городского бюджета.



Защитные сооружения гражданской обороны (ЗСГО) предназначены для защиты населения от боеприпасов оружия массового поражения, обычных средств поражения, от вторичных факторов при разрушении (повреждение потенциально опасных объектов), говорится на сайте МЧС России.



Аукцион на поиск подрядчика объявили на сайте госзакупок 8 июля. Заказчик — департамент земельных и имущественных отношений Новосибирска. В документах указано, что площадь защитного сооружения гражданской обороны — 88,6 квадратных метров. Дом, в котором расположено убежище, находится в Первомайском районе. По информации сервиса 2ГИС, его построили в 1955 году.



Победитель торгов должен будет отремонтировать пол, стены, потолок, двери, а также водопровод, канализацию, отопление и электроснабжение. Срок выполнения работ — 45 дней. Победителя торгов выберут 19 июля.

В прошлом году в Новосибирске искали подрядчика на ремонт бомбоубежища на улице Титова. На это выделили 611 тысяч рублей.