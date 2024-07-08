НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+19°

пасмурно, без осадков

ощущается как +20

2 м/c,

сев.

 741мм 89%
Подробнее
4 Пробки
USD 88,13
EUR 95,57

СРОЧНО

Река разлилась ночью у «Ройял парка» — видео

Дарим iPhone 15
Последние квартиры в ипотеку
Как продают «блатные номера»
Медикам снизили премии
Отремонтировали чужой дом
Как раздают «Экран»
Афиша на июль
НГС в Telegram
Мой дом Крупные ЖК в Новосибирске отключат от горячей воды — список улиц

Крупные ЖК в Новосибирске отключат от горячей воды — список улиц

Испытания теплосетей пройдут в двух районах

1 689
5 комментариев
Горячей воды в домах не будет почти две недели

В Новосибирске 11 июля начнется очередной этап испытаний на теплосетях. Из-за этого в Ленинском районе отключат горячую воду в крупных жилых комплексах.

Как сообщают на сайте «Сибирской генерирующей компании», испытания проведут на теплосетях в Ленинском районе на улицах 1-я и 2-я Чулымская, в ЖК «Ясный Берег», «Венеция», «Аква-Сити», поселке Восточный. Также горячую воду отключат на улицах Планировочная, Котовского (от Пархоменко до Блюхера), Пермитина, Горский жилмассив, Стартовая, Космическая, Выставочная, Блюхера, проспект Карла Маркса, площадь Карла Маркса, Серафимовича, Римского Корсакова (от стад. «Сибсельмаш» до Титова), Титова (от. Серафимовича до пл. Маркса), Ватутина, мкр. Башня, Геодезическая, Новогодняя. В Кировском районе, Немировича-Данченко (от пл. Лыщинского до Ватутина), ЖК «Панорама». Кроме этого, под испытания попадают теплосети Областной больницы.

Максимальный срок отключения горячей воды — до 24 июля.

Испытания на теплосетях проводят круглосуточно. Возможны разрывы трубопровода и размывы грунта. В случае выхода воды на поверхность, сообщить об этом нужно в колл-центр НТСК по номеру 8–383–289–01–45 или в ЕДДС мэрии 051.

С 1 июля в Новосибирске выросли тарифы на услуги ЖКХ. НГС рассказывал, сколько теперь придется платить.

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками.

ПО ТЕМЕ
График отключения горячей воды Испытания теплосетей Отключения горячей воды СГК
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Unclе
8 июля 2024, 10:20
гг, величие)))
Гость
8 июля 2024, 10:26
У нас нет горячей воды ещё с самого первого "испытания".
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Это страшный сон»: россиянин откровенно рассказал о плюсах и минусах отдыха в Турции
Егор Лешкин
Путешественник
Мнение
Сатурн уже ретроградный: чего ждать кроме карьерного роста и новых ограничений — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Мнение
«Lada — автомобиль, а "китаец" — автомобилесодержащий продукт». Крик души таксиста о машинах из Поднебесной
Анонимное мнение
Мнение
Никто не хочет получать сотни тысяч рублей? Разбираемся с кадровым экспертом, почему не хватает айтишников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Меня хватило на полгода, а потом возненавидела людей». Как я заработала на недвижимости тревожность вместо миллионов
Алиса Князева
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Рекомендуем
Знакомства

Александр,  35

Олег,  52

Рома,  43

Серж,  41

Сабрина,  39

Екатерина,  36

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление