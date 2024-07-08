Крупные ЖК в Новосибирске отключат от горячей воды — список улиц

Горячей воды в домах не будет почти две недели Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











В Новосибирске 11 июля начнется очередной этап испытаний на теплосетях. Из-за этого в Ленинском районе отключат горячую воду в крупных жилых комплексах.



Источник: sibgenco.online

Как сообщают на сайте «Сибирской генерирующей компании», испытания проведут на теплосетях в Ленинском районе на улицах 1-я и 2-я Чулымская, в ЖК «Ясный Берег», «Венеция», «Аква-Сити», поселке Восточный. Также горячую воду отключат на улицах Планировочная, Котовского (от Пархоменко до Блюхера), Пермитина, Горский жилмассив, Стартовая, Космическая, Выставочная, Блюхера, проспект Карла Маркса, площадь Карла Маркса, Серафимовича, Римского Корсакова (от стад. «Сибсельмаш» до Титова), Титова (от. Серафимовича до пл. Маркса), Ватутина, мкр. Башня, Геодезическая, Новогодняя. В Кировском районе, Немировича-Данченко (от пл. Лыщинского до Ватутина), ЖК «Панорама». Кроме этого, под испытания попадают теплосети Областной больницы.



Максимальный срок отключения горячей воды — до 24 июля.

Испытания на теплосетях проводят круглосуточно. Возможны разрывы трубопровода и размывы грунта. В случае выхода воды на поверхность, сообщить об этом нужно в колл-центр НТСК по номеру 8–383–289–01–45 или в ЕДДС мэрии 051.



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