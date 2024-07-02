«Это длилось больше 10 часов»: жители новосибирской пятиэтажки не могли уснуть от шума со стройки — там заливали бетон

Недалеко от Красного проспекта строят бизнес-центр «Спартак» Источник: 2ГИС / Froster1213.











Ночью 2 июля жителям новосибирской пятиэтажки помешал спать шум со стройки бизнес-центра «Спартак» в Железнодорожном районе. Владелица одной из квартир уверяет, что слышала громкие звуки по ночам уже не первый раз. В группе компаний SD Group, которая возводит бизнес-центр, напротив, говорят, что строители сильно шумели только прошедшей ночью.



Владелица квартиры в пятиэтажном доме на улице Спартака, 8/6 прислала в редакцию НГС видео, на котором слышен гул из-за деревьев — она связывает это со стройкой по соседству.



— Куда жаловаться на нарушение режима тишины? Около строящегося дома каждую ночь после 10 и 12 часов вечера ведутся шумные работы, — анонимно заявила девушка.

По словам сибирячки, ночью шум также слышали ее соседи Источник: читательница NGS.RU

В SD Group корреспонденту НГС объяснили, что прошедшей ночью причиной шума со стройплощадки стала заливка бетона, и пообещали больше такого не допускать.



— Мы хотели бы принести извинения за неудобства. Это была разовая акция, которая длилась больше 10 часов. Есть такие технологические процессы, которые требуют непрерывного цикла работ — например, бетонирование. Обязуемся соблюдать установленные нормы тишины и не допускать шума в ночное время, — прокомментировали в группе компаний.

Группа компаний SD GROUP — девелопер, оказывающий услуги по строительству и продаже недвижимости. По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «СД Спартак», застройщик бизнес-центра в Железнодорожном районе, зарегистрировано в 2022 году. На конец 2023 года выручка компании составила 3,7 миллиона, а чистый убыток — 38 тысяч рублей.

В прошлом году сибирячка обвинила коммунальщиков в гудящем светильнике — в УК считают, что жительница не хотела списать 6-летний долг.

