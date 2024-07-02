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Мой дом «Это длилось больше 10 часов»: жители новосибирской пятиэтажки не могли уснуть от шума со стройки — там заливали бетон

«Это длилось больше 10 часов»: жители новосибирской пятиэтажки не могли уснуть от шума со стройки — там заливали бетон

Гул, доносившийся со стороны стройплощадки, попал на видео

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28 комментариев
Недалеко от Красного проспекта строят бизнес-центр «Спартак»

Ночью 2 июля жителям новосибирской пятиэтажки помешал спать шум со стройки бизнес-центра «Спартак» в Железнодорожном районе. Владелица одной из квартир уверяет, что слышала громкие звуки по ночам уже не первый раз. В группе компаний SD Group, которая возводит бизнес-центр, напротив, говорят, что строители сильно шумели только прошедшей ночью.

Владелица квартиры в пятиэтажном доме на улице Спартака, 8/6 прислала в редакцию НГС видео, на котором слышен гул из-за деревьев — она связывает это со стройкой по соседству.

— Куда жаловаться на нарушение режима тишины? Около строящегося дома каждую ночь после 10 и 12 часов вечера ведутся шумные работы, — анонимно заявила девушка.

По словам сибирячки, ночью шум также слышали ее соседи

В SD Group корреспонденту НГС объяснили, что прошедшей ночью причиной шума со стройплощадки стала заливка бетона, и пообещали больше такого не допускать.

— Мы хотели бы принести извинения за неудобства. Это была разовая акция, которая длилась больше 10 часов. Есть такие технологические процессы, которые требуют непрерывного цикла работ — например, бетонирование. Обязуемся соблюдать установленные нормы тишины и не допускать шума в ночное время, — прокомментировали в группе компаний.

Группа компаний SD GROUP — девелопер, оказывающий услуги по строительству и продаже недвижимости. По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «СД Спартак», застройщик бизнес-центра в Железнодорожном районе, зарегистрировано в 2022 году. На конец 2023 года выручка компании составила 3,7 миллиона, а чистый убыток — 38 тысяч рублей.

В прошлом году сибирячка обвинила коммунальщиков в гудящем светильнике — в УК считают, что жительница не хотела списать 6-летний долг.

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Комментарии
30
Вoван щербатый
2 июля 2024, 15:26
у девушки плохо со сном, нервная очень. если нет мужичка под боком, чтобы расслабил - то полно решений на батарейках
Муссон
2 июля 2024, 15:15
Анонимно, пишем и писаем))))
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