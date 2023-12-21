Сибирячка обвинила коммунальщиков в гудящем светильнике — в УК считают, что жительница хочет списать 6-летний долг

В Новосибирске жительница ЖК «Дом на Немировича» Инна Полянская обвинила управляющую компанию в том, что коммунальщики не ремонтируют светильник, установленный на фасаде дома. Она настаивает, что осветительный прибор навязчиво гудит и мешает ее семье спать по ночам и вечерам. При этом у УК «Синергии» тоже есть претензии к жительницы — в компании считают, что Полянская отказывается оплачивать услуги ЖКХ и пытается своей жалобой повлиять на то, чтобы деньги можно было не платить. НГС поговорил с обеими сторонами конфликта.
«Всё началось в феврале»
По словам Инны, в феврале 2023 года в доме на улице Немировича-Данченко, 146/1 стали гудеть несколько светильников с газоразрядными лампами. Как утверждает жительница, в марте управляющая компания решила временно отключить 2 из них до тех пор, пока они не будут отремонтированы. Полянская уверяет, что в ноябре всё снова заработало, и навязчивый шум вернулся. Девушка уверяет, что теперь звук ежедневно появляется примерно в 18:00, когда включается вечернее освещение.
— Проблема в том, что с улицы он не особо слышен и фактически весь уходит внутрь дома. Мало того, что в комнате и так холодно, на окнах лед, так еще и лампы сильнее гудят в морозы. Я по профессии инженер-проектировщик, электрик и знаю, что подобные светильники зачастую выходят из строя по разным причинам. В них присутствует пуско-регулирующая аппаратура — дроссель. Они считаются не очень надежными по сравнению со светодиодными, — поделилась своим мнением Инна.
Она предоставила в редакцию видео, на которое, по ее словам, она пыталась записать гул светильника.
В распоряжении редакции есть скриншоты переписки, которую, со слов Полянской, она вела с управляющей компанией. Судя по ним, УК писала ей, что светильник мог быть поврежден во время работы альпинистов. Тогда же жительнице пообещали отрегулировать и покрутить его. Позже, следует из переписки, в управляющей компании сообщили, что поставили на лампу новые драйверы и проверили ее работу. В итоге, по версии организации, гудения и шума не было. В сообщениях идет речь об одной лампе.
— Изначально две лампы были на подозрении. И отключали тоже две. Но потом всё склонилось к одному. И всё равно в марте светильник явно гудел даже с улицы, — говорит Инна.
Мнение управляющей компании
Управляющая компания «Синергия» заверила НГС в том, что для профилактики всё световое оборудование в жилом комплексе регулярно обследуется. В этом участвуют как сотрудники УК, так и внешние эксперты, утверждают в организации. Лампы и драйверы также заменяются регулярно.
— Система освещения «Дома на Немировича» и всё световое оборудование работает штатно, соответствует всем установленным требованиям. Жалобы поступают от жительницы, которая с 2018 года не оплачивает услуги управляющей компании. На официальные приглашения в УК жительница не реагирует. Не исключаем, что привлечение внимания СМИ к несуществующей проблеме является попыткой создать рычаг влияния на УК с целью списать накопившийся долг за услуги, — считают в управляющей компании.
Также компании сказали, что официальных сообщений по указанному вопросу от жителей дома в УК не поступало.
Жителя другой новосибирской высотки мучает жуткий гул от воды. Что на это ответили в управляющей компании, можно прочитать здесь.