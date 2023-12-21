Сибирячка обвинила коммунальщиков в гудящем светильнике — в УК считают, что жительница хочет списать 6-летний долг

«Всё началось в феврале»

По словам Инны, в феврале 2023 года в доме на улице Немировича-Данченко, 146/1 стали гудеть несколько светильников с газоразрядными лампами. Как утверждает жительница, в марте управляющая компания решила временно отключить 2 из них до тех пор, пока они не будут отремонтированы. Полянская уверяет, что в ноябре всё снова заработало, и навязчивый шум вернулся. Девушка уверяет, что теперь звук ежедневно появляется примерно в 18:00, когда включается вечернее освещение.



— Проблема в том, что с улицы он не особо слышен и фактически весь уходит внутрь дома. Мало того, что в комнате и так холодно, на окнах лед, так еще и лампы сильнее гудят в морозы. Я по профессии инженер-проектировщик, электрик и знаю, что подобные светильники зачастую выходят из строя по разным причинам. В них присутствует пуско-регулирующая аппаратура — дроссель. Они считаются не очень надежными по сравнению со светодиодными, — поделилась своим мнением Инна.

