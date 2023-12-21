freedom
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 5/10
usd 90.41
eur 99.05
СрочноРепортаж из высотки, где были заперты 13 собак
Все новости
Все новости

Сибирячка обвинила коммунальщиков в гудящем светильнике — в УК считают, что жительница хочет списать 6-летний долг

В управляющей компании настаивают, что все световое оборудование работает штатно

1 420

Инна утверждает, что светильник не дает ей спать

Поделиться

В Новосибирске жительница ЖК «Дом на Немировича» Инна Полянская обвинила управляющую компанию в том, что коммунальщики не ремонтируют светильник, установленный на фасаде дома. Она настаивает, что осветительный прибор навязчиво гудит и мешает ее семье спать по ночам и вечерам. При этом у УК «Синергии» тоже есть претензии к жительницы — в компании считают, что Полянская отказывается оплачивать услуги ЖКХ и пытается своей жалобой повлиять на то, чтобы деньги можно было не платить. НГС поговорил с обеими сторонами конфликта.

«Всё началось в феврале»

По словам Инны, в феврале 2023 года в доме на улице Немировича-Данченко, 146/1 стали гудеть несколько светильников с газоразрядными лампами. Как утверждает жительница, в марте управляющая компания решила временно отключить 2 из них до тех пор, пока они не будут отремонтированы. Полянская уверяет, что в ноябре всё снова заработало, и навязчивый шум вернулся. Девушка уверяет, что теперь звук ежедневно появляется примерно в 18:00, когда включается вечернее освещение.

— Проблема в том, что с улицы он не особо слышен и фактически весь уходит внутрь дома. Мало того, что в комнате и так холодно, на окнах лед, так еще и лампы сильнее гудят в морозы. Я по профессии инженер-проектировщик, электрик и знаю, что подобные светильники зачастую выходят из строя по разным причинам. В них присутствует пуско-регулирующая аппаратура — дроссель. Они считаются не очень надежными по сравнению со светодиодными, — поделилась своим мнением Инна.

Она предоставила в редакцию видео, на которое, по ее словам, она пыталась записать гул светильника.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Жительница ЖК «Дом на Немировича» попыталась записать гул на видео

Видео: Инна Полянская

В распоряжении редакции есть скриншоты переписки, которую, со слов Полянской, она вела с управляющей компанией. Судя по ним, УК писала ей, что светильник мог быть поврежден во время работы альпинистов. Тогда же жительнице пообещали отрегулировать и покрутить его. Позже, следует из переписки, в управляющей компании сообщили, что поставили на лампу новые драйверы и проверили ее работу. В итоге, по версии организации, гудения и шума не было. В сообщениях идет речь об одной лампе.

— Изначально две лампы были на подозрении. И отключали тоже две. Но потом всё склонилось к одному. И всё равно в марте светильник явно гудел даже с улицы, — говорит Инна.

Мнение управляющей компании

Управляющая компания «Синергия» заверила НГС в том, что для профилактики всё световое оборудование в жилом комплексе регулярно обследуется. В этом участвуют как сотрудники УК, так и внешние эксперты, утверждают в организации. Лампы и драйверы также заменяются регулярно.

— Система освещения «Дома на Немировича» и всё световое оборудование работает штатно, соответствует всем установленным требованиям. Жалобы поступают от жительницы, которая с 2018 года не оплачивает услуги управляющей компании. На официальные приглашения в УК жительница не реагирует. Не исключаем, что привлечение внимания СМИ к несуществующей проблеме является попыткой создать рычаг влияния на УК с целью списать накопившийся долг за услуги, — считают в управляющей компании.

Также компании сказали, что официальных сообщений по указанному вопросу от жителей дома в УК не поступало.

Жителя другой новосибирской высотки мучает жуткий гул от воды. Что на это ответили в управляющей компании, можно прочитать здесь.

По теме

НовосибирскНемировича-Данченко
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ5
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter