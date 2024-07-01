Новый этап теплоиспытаний начнется в Новосибирске — на каких улицах будут отключения

Горячей воды не будет на улицах двух районов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На этой неделе, 3 июля, в Новосибирске начинается новый этап гидравлических испытаний. По данным с сайта СГК, горячую воду отключат на разных улицах двух районов: Октябрьского и Заельцовского. Испытания продляться до 16 июля.

В Октябрьском районе горячей воды не будет на улицах: Садовая, Шевченко от Маковского до улицы Кирова — улицы Сакко и Ванцетти, Бориса Богаткова, Восход, Зыряновская, Гурьевская, Добролюбова, Никитина, Грибоедова; улицы Нижегородская и Декабристов до улицы Лобова, III Интернационала, 9 Ноября, Инская, Каинская, Серебренниковская (от Сибревкома до Кривощековской).

В Заельцовском районе отключения коснуться улиц: Аэропорт, Бардина, Минина, Светлановская, Катодная, Северная, Весенняя, Тимирязева, Вавилова, Дачная, Перевозчикова, Красный проспект (от станции метро« Гагаринская» до улицы Северная), Донского, Залесского, Жуковского, Дуси Ковальчук (от улицы Плановой до улицы Залесского), Плановая (четные номера домов от метродепо до ул. Тимирязева), Танковая, Кавалерийская, Новая, Овражная, Каунасская, Залесского.

Полный график отключений можно посмотреть на карте СГК.

Испытания начались в мае Источник: СГК

Новосибирцев предупреждают, что испытания на теплосетях проводят круглосуточно. Возможны разрывы трубопровода и размывы грунта. В случае выхода воды на поверхность, сообщить об этом нужно в колл-центр НТСК по номеру (383) 289–01–45 или в ЕДДС мэрии 05.