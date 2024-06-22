Готовим тазики. На сколько могут отключать воду летом — и какая компенсация за это положена

Горячую воду могут отключать в домах не более чем на две недели в год, а холодную и вовсе на несколько часов. Подробнее о сроках и правилах проведения опрессовок, аварийного отключения и компенсации за простой — в нашем материале.
— Правила отключения водоснабжения в многоквартирных домах строго регламентированы российским законодательством. В случае нарушения жильцы имеют право требовать уменьшения платы или компенсации, — сказала юрист Наталья Пшеничникова.
Когда и на сколько могут отключать воду
Горячая вода. Можно отключать для ремонта, но не более чем на 14 дней в год.
Холодная вода. Можно отключать на короткое время — не более четырех часов в день и не более восьми часов в месяц.
Если произошла авария, воду должны вернуть в течение 24 часов.
Какая положена компенсация
Если воду отключили на более длительный срок, то должны вернуть деньги.
— Потребители имеют право на получение компенсации. Сюда входит уменьшение платы за коммунальную услугу за каждый час превышения установленного срока, исходя из расчета ежедневной нормы, — объяснила старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса университета «Синергия» Наталья Пшеничникова.
Она подчеркнула, что за коммунальные услуги должны произвести перерасчет. Забрать деньгами эту сумму не получится.
— Если за месяц вы платите за воду 1000 рублей, а отключение превысило норму на 24 часа, то компенсация составит 36 рублей (0,15% от 1000 рублей умножаем на 24 часа), — добавила юрист.
Чаще всего жителям России отключают воду летом из-за опрессовок. Так, в Челябинске уже прошел масштабный второй этап опрессовок. Под отключение горячей воды попали 1264 жилых многоквартирных дома, 72 детских сада, 68 учебных и 28 медицинских учреждений. При этом ко второму этапу приступили, не успев подключить более 300 домов после аварии во время первого этапа. Но отключения происходят не только летом. Под Екатеринбургом 18 многоэтажек остались без воды и тепла еще в мае. Также недавно начались гидравлические испытания в Новосибирске. Горячей воды в четырех районах не будет две недели.