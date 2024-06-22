Готовим тазики. На сколько могут отключать воду летом — и какая компенсация за это положена

В случае аварии воду в квартиры должны вернуть в течение 24 часов Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Горячую воду могут отключать в домах не более чем на две недели в год, а холодную и вовсе на несколько часов. Подробнее о сроках и правилах проведения опрессовок, аварийного отключения и компенсации за простой — в нашем материале.



— Правила отключения водоснабжения в многоквартирных домах строго регламентированы российским законодательством. В случае нарушения жильцы имеют право требовать уменьшения платы или компенсации, — сказала юрист Наталья Пшеничникова.

Когда и на сколько могут отключать воду

Горячая вода. Можно отключать для ремонта, но не более чем на 14 дней в год.

Холодная вода. Можно отключать на короткое время — не более четырех часов в день и не более восьми часов в месяц.

Если произошла авария, воду должны вернуть в течение 24 часов.

Какая положена компенсация

Если воду отключили на более длительный срок, то должны вернуть деньги.

— Потребители имеют право на получение компенсации. Сюда входит уменьшение платы за коммунальную услугу за каждый час превышения установленного срока, исходя из расчета ежедневной нормы, — объяснила старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса университета «Синергия» Наталья Пшеничникова.

Она подчеркнула, что за коммунальные услуги должны произвести перерасчет. Забрать деньгами эту сумму не получится.

— Если за месяц вы платите за воду 1000 рублей, а отключение превысило норму на 24 часа, то компенсация составит 36 рублей (0,15% от 1000 рублей умножаем на 24 часа), — добавила юрист.