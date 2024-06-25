«Хлещет, как из фонтана». Сибирячка въехала в новостройку и пережила четыре потопа — вода вырывается из унитаза

Вдова с детьми живут на втором этаже 26-этажной новостройки Источник: предоставлено героем публикации











Жительница новосибирского ЖК «Ясный Берег» заявила о постоянных потопах в новой квартире. Она получила ключи от жилья в марте 2023 года, а акт о первом затоплении был составлен уже в октябре. После ситуация повторилась еще три раза, два последних произошли летом.



— Прихожу с работы, чувствую ужасный запах. Канализационными стоками залило всю ванную комнату: из душевой кабины и туалета вода хлестала на пол, как из фонтана. Со всеми продуктами жизнедеятельности вместе, залило по щиколотку — рассказала НГС Марина.

Такую картину в своей квартире на втором этаже Марина заставала уже четыре раза Источник: предоставлено героем публикации

ЖК «Ясный берег» обслуживает управляющая компания застройщика жилого комплекса «Город-Парк». Марина показала редакции 4 акта о затоплении, составленных с участием УК. Один датирован октябрем, другой — ноябрем, два — июнем.



— Инженер УК мне пояснял, что меня топит из-за того, что труба засоряется другими жителями, которые бросают в унитаз тряпки и другие отходы, — добавила Марина.



По ее словам коммунальщики снимают с себя ответственность за происходящее.

— Все вопросы и ответы мы дали собственнику на личной встрече, — заявила в разговоре с НГС директор УК «Город-Парк» Галина Панарина.



Девелопер ЖК «Ясный берег» — ООО СЗ «АКВА СИТИ». На сайте застройщика говорится, что компания управляет проектом, начиная от разработки концепции объекта до обустройства благоприятной среды проживания. «АКВА СИТИ» принадлежит Олегу Веберу, Владимиру Мартыненкову, Владимиру Сотникову, и Станиславу Ложкину. Генеральный директор — Владислав Бурмистров. По результатам 2023 года застройщик отчитался о чистой прибыли в 210 миллионов рублей при выручке 294,7 миллиона.



В переписке с Мариной, говорит женщина, управляющая компания отметила, что все засоры устранялись в течение суток.



— Директор УК сказала нам: проводите экспертизу, делайте оценку и направляйте досудебную претензию застройщику, — подытожила Марина. Я так и поступлю: для этого я уже наняла юриста.



НГС заправил запрос застройщику «Ясного берега» с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. При получении ответа материал будет дополнен.

По мнению юриста Захара Глушкова, без экспертизы невозможно достоверно узнать, в чем причина потопов в квартиры Марины.



— Может быть, действительно вся проблема в соседях, которые кидают тряпки и прочий мусор в унитаз. А может это вина проектировщика и застройщика, по вине которых возникла проблема в системе водоотведения и водоснабжения. После получения результатов строительно-технической экспертизы, станет понятно, кто — надлежащий ответчик, — считает Глушков. К иску нужно приложить экспертизу, досудебные претензии и акты, составленные по каждому ЧП.



Ранее мы показали гигантских слизней, которые развелись в пятиэтажке на Трикотажной из-за коммунальных аварий.

