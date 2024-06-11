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Мой дом Новый этап: дома в четырех районах Новосибирска останутся без горячей воды

Новый этап: дома в четырех районах Новосибирска останутся без горячей воды

Испытания на теплосетях продлятся две недели

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Отключения горячей воды по всему городу закончатся 12 августа

В Новосибирске через неделю, 17 июня, начнется новый этап гидравлических испытаний на теплосетях. Из-за этого горячую воду отключат на улицах в четырех районах города.

Список улиц, на которых не будет горячей воды с 17 по 29 июня, опубликовали в «Сибирской генерирующей компании».

Заельцовский район: улицы Линейная, от ул. Нарымская-Плановая в сторону реки Обь, Тимирязева, Жуковского, Плановая, Переездная, Холодильная, Сухарная, Союза Молодежи, Ельцовская, Д. Ковальчук, Галущака.

Железнодорожный район: улицы Железнодорожная, 1905 года, Красноярская, Бурлинская, Нарымская, Обдорская, Сибирская, Иркутская, Салтыкова-Щедрина, Советская, Челюскинцев, Омская, Ленина (от Железнодорожной до пл. Гарина-Михайловского).

Центральный район: Кольцова, Достоевского, Некрасова, Пушкина, Гоголя, Карамзина, Крылова, Ермака, Державина, Ломоносова, Фрунзе, Лермонтова, Журинская, Романова, Потанинская, Ядринцевская, Трудовая, Орджоникидзе, Селезнева, Ипподромская, Татарская, О. Жилиной, Семьи Шамшиных, Каменская, Мичурина, Красный проспект, Советская (от Писарева до Вокзальной магистрали), Депутатская (от Каменской до Военной), Щетинкина (от Каменской до Военной), М. Горького (от Каменской до Военной), Чаплыгина (от Каменской до Ипподромской), Октябрьская (от Каменской до Ипподромской), Коммунистическая (от Каменской до Ипподромской), Военная, Серебренниковская (от Горького до Депутатской).

Дзержинский район: Партизанская, Красина, Гоголя, Кошурникова, Фрунзе, А. Лежена, Бориса Богаткова (от Кошурникова до Национальной), Национальная.

Полный график отключений можно посмотреть на карте СГК.

Новосибирцев предупреждают, что испытания на теплосетях проводят круглосуточно. Возможны разрывы трубопровода и размывы грунта. В случае выхода воды на поверхность, сообщить об этом нужно в колл-центр НТСК по номеру 8–383–289–01–45 или в ЕДДС мэрии 051.

Иногда после окончания испытаний на теплосетях горячую воду вовремя не возвращают в дома. Почему это происходит и куда обращаться в таких ситуациях, объяснила эксперт в сфере ЖКХ.

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