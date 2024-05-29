В Новосибирске начался новый этап отключения горячей воды: какие улицы попали в список

Горячей воды не будет максимум до 11 июня Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











29 мая в Новосибирске начали пятый этап гидравлических испытаний от ТЭЦ-5. На этот раз под отключения попадают больше 50 улиц. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.



Под испытания попали тепловые сети, расположенные на улицах Толбухина, Заслонова, на Гусинобродском шоссе, Доватора, Национальной, Трикотажной, Куприна, Есенина, на 1-м, 2-м,3 -м, 4-м, 5-м, 7-м, 8-м Трикотажных переулках, 1-м и 2-м Доватора.



Также без горячей воды остались жители улиц Геофизической, Суркова, Гладкова, Левитана, Сурикова, Шишкина, Айвазовского, Малой Айвазовского, Промкирпичной, Васнецова, Волочаевской, Репина, Онежской, Якутской, Волжской, на 1-ой и 2-ой Юргинской.



Под отключения попали и дома на улицах Авиационной, на Волочаевском и Волжском переулках, на Лучезарной, Ползунова, на проспекте Дзержинского, на Бродского и Промышленной, на Электрозаводской, Гоголя, на Комбинатском переулке, Шекспира, Королева, Индустриальной, на Комбинатской, Даурской, Глинки, на Электрозаводском проезде, Партизанской, Алейской, на улице Светлой, Н.Островского, Крестьянской, Кольцова, Селезнева, Писарева, Демьяна Бедного, Татарской, Каменской, Мичурина, С. Шамшиных и О.Жилиной.



Горячую воду планируют вернуть в дома не позднее 11 июня — это, как отмечают в компании, максимальный срок отключения с учетом времени на ремонт.



Ранее НГС писал о том, как новосибирцам вернуть теплые батареи в холод. Инструкцию предоставила СГК.

