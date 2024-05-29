«Останутся одни медведи»: дом на Затулинке остался без детской площадки — жильцам пришлось снести ее за свой счет

Детскую площадку во дворе уже демонтировали Источник: Степан Иванов / NGS.RU











В Новосибирске у дома на улице Зорге, 94, снесли детскую площадку, которую обустраивали с 2009 года. Причиной демонтажа стало то, что под ней проходили трубы, поэтому объект находится в охранной зоне. Работы собственникам приходится выполнять за свой счет. Корреспондент НГС выслушал доводы жителей и энергетиков.

«Такой хороший двор был»

Двор дома Зорге, 94 визуально разделен на три зоны. В одной — лавочки и скульптуры медведей. Рядом — детская площадка с горкой и активностями для малышей. Чуть дальше — огражденная баскетбольная площадка для ребят постарше. Жители благоустраивали это место своими силами с момента сдачи дома в 2009 году.

Скульптура медведей во дворе дома Зорге, 94, кажется, единственное, что останется после сноса Источник: Степан Иванов / NGS.RU











Но в 2024 году в адрес местного товарищества собственников недвижимости пришло письмо от «Сибирской генерирующей компании». Из текста документа следует, что жильцам необходимо снести детскую площадку и площадку для игры в баскетбол. Как рассказала НГС старшая по дому Татьяна Борисова, энергетики указали, что объекты попадают в охранную зону тепловых сетей от соседнего дома на улице Зорге, 92.



По информации сервиса RusProfile, товарищество собственников недвижимости «Зорге 94» зарегистрировано 12 апреля 2021 года. Председатель правления с 5 апреля 2023 года —Александр Саблин. Основной вид деятельности — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. По итогам 2023 года ТСН «Зорге 94» получило выручку в 522 тысячи рублей и прибыль в 519 тысяч рублей. По итогам 2023 года выручка компании выросла на 54%, прибыль — на 55%.

Охранная зона теплосетей составляет три метра, поэтому над трубами не должно быть никаких объектов Источник: предоставлено Татьяной Борисовой











Из документа (есть в распоряжении редакции НГС) следует, что под снос попадают качели, карусель, детский спортивный комплекс, лавочки и клумбы, несколько деревьев, а также баскетбольная площадка. Устранить нарушения предписано в срок до 1 ноября 2024 года.



— Жалко, конечно. Мы тут и деревья высаживали, и площадку ремонтировали силами жильцов. А теперь под снос. Это обойдется нам в несколько сотен тысяч рублей. Точно пока не могу сказать, — рассказывает Татьяна Борисова.



Сносить детский городок начали 20 мая. Рабочие на тракторах выкорчевали качели, урны, детские зоны активности.

— Теперь нам надо это место оградить как-то, чтобы дети тут не бегали. Забор устанавливать, и все за счет жильцов, — продолжает Татьяна Борисова.



Баскетбольную площадку пока не тронули — строение капитальное, требуются более масштабные работы и больше техники, на которую у ТСН пока денег нет.



То, что осталось от детской площадки Источник: Степан Иванов / NGS.RU











Местные жители недовольны таким решением. Они обсуждают его в домовом чате. Пока представители товарищества видят один вариант — перенести баскетбольную площадку на газон соседнего дома — Зорге, 90. Но об этом нужно договариваться с соседями и заниматься согласованиями, а на это нужны время и затраты.



— Ничего не поделать, будем искать варианты. Такой хороший двор у нас был, а теперь останутся одни медведи, — говорит Татьяна Борисова.

«Небезопасные условия»

В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» сообщили, что сотрудники во время обхода выяснили, что над теплосетями находится детская площадка.



Баскетбольную площадку могут переместить Источник: Степан Иванов / NGS.RU











— Размещение сооружений и строений, в том числе временных, в пределах охранных зон тепловых сетей не допускается. Нахождение детской площадки в границах охранной зоны тепловой сети создает небезопасные условия для детей и препятствует проведению работ на коммуникациях. НТСК направила управляющей компании требование переместить площадку за пределы зоны: расстояние от детской площадки до тепловой сети должно быть не менее трех метров, — говорится в ответе «Сибирской генерирующей компании» на запрос НГС.



Корреспондент НГС также попытался узнать в пресс-службе СГК, сколько дворов в Новосибирске также потенциально могут пойти под снос из-за расположения в охранной зоне теплосетей. В компании информацию не предоставили, но отметили, что ситуация для Новосибирска — не единичная.



Ранее в Новосибирске запланировали снести детскую площадку во дворе дома Мичурина, 20/1. Пятилетний мальчик сломал на ней позвоночник.