400 аварийных домов аварийных домов собираются расселить в Новосибирской области

Ранее президент Владимир Путин анонсировал новый этап программы расселения аварийного жилья Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области появится возможность расселить 400 аварийных домов. Об этом 13 марта во время прямого эфира на телеканале «Вести Новосибирск» сообщил губернатор региона Андрей Травников.



Эфир, в котором участвовал глава региона, был посвящен февральскому посланию Владимира Путина Федеральному собранию. В нем президент заявил следующее:



— При федеральной поддержке многие регионы существенно нарастили темпы расселения аварийного жилья. В общей сложности за последние 16 лет в новые квартиры въехал 1 730 000 человек. В предстоящие 6 лет важно не снижать такую динамику. Прошу правительство подготовить и запустить новый этап программы расселения аварийного жилья.



Андрей Травников отметил, что ранее с опережением на 1 год и 8 месяцев был реализован очередной этап программы расселения. В декабре 2023 года завершилось расселение фонда, признанного аварийным на 1 января 2017-го.



— Но в целом проблема осталась, и нам, конечно, не хотелось бы держать паузу в течение 2024–2025 годов. Ожидаемое решение президента о запуске нового этапа — мы готовимся к его реализации. Очевидно, это будет уже жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. И, значит, у нас появится возможность расселить еще 400 домов. Предварительные цифры есть, исходя из этого такие параметры, — объяснил губернатор.



Прошлым летом НГС рассказывал, как дом на Первомайке без воды и туалетов вычеркнули из программы расселения. В здании рушились стены.

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