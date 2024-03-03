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Управляющую компанию в Новосибирске наказали за опасные лифты — какой штраф назначил суд

Проверка Ростехнадзора выявила ряд нарушений безопасности при эксплуатации лифтов

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УК «Изумрудный город» работает в Новосибирске с 2014 года

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Новосибирскую управляющую компанию «Изумрудный город» оштрафовали на 150 тысяч рублей за нарушения при эксплуатацию лифтов в многоквартирных домах. Такое решение вынес суд, в который с иском обратилось управление Ростехнадзора по результатам проверки. Ведомство перечислило выявленные нарушения на своем сайте:

— Не обеспечены средства для безопасной эвакуации из остановившихся кабин лифтов, при отсутствии электроснабжения лифтов отсутствует переговорная связь в кабинах, износ тяговых канатов лифта превышает допустимые нормы, люфт верхних башмаков противовеса в направляющих превышает допустимое значение, не проведено ТО лифта после замены тяговых канатах и другие нарушения, — говорится в отчете Ростехнадзора.

Суд оштрафовал «Изумрудный город» на основании протокола Ростехнадзора по ч. 2 ст. 9.1.1 КоАП (нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов).

В УК «Изумрудный город» отказались комментировать выводы надзорного ведомства до понедельника.

— Начальства нет, никаких комментариев сегодня дать не получится, обращайтесь завтра, — ответили в УК на запрос НГС.

Ранее застройщика аэропорта Северный оштрафовали на 100 тысяч за плохое содержание старого аэровокзала.

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