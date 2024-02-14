«Много точек, похожих на плесень»: новосибирец испугался налета на кулере — он обвинил поставщиков воды, но все оказалось проще

Житель Новосибирска Денис много лет заказывал питьевую воду для домашнего кулера в одной из местных компаний. Там же ему проводили чистку оборудования. Недавно сибиряк заметил неисправность в устройстве и решил разобрать его самостоятельно. Внутри мужчина увидел налет и плесень, после чего обратился в фирму. В компании считают, что неисправность произошла именно в кулере. Эксперты рассказали НГС, что делать в этом случае, как устранять проблему и как она влияет на качество воды.
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— На днях услышал, что внутри кулера капает вода. Принял решение самостоятельно разобрать и посмотреть, в чем причина. При разборе кулера на радиаторе и бачке холодной воды обнаружил много белой субстанции и черных точек, похожих на плесень — это говорит о том, что кулер много лет не чистили. При этом по факту последняя чистка проводилась 09.11.2023, а моя семья, в том числе маленькие дети, пили эту «чистую» воду, — сетует Денис.
Новосибирец сообщил о проблеме поставщику услуг. В компании ему ответили, что работы по чистке проводились. Денис почистил радиатор от белого налёта, и тогда заметил, что он весь дырявый.
— Это что же за вода такая? Вы платите за чистку, которой по факту никто не делает. Если вам важно ваше здоровье, не стоит обращаться в эту компанию, — заключил сибиряк.
Ответ компании
В компании отметили, что оборудование, которым пользовался Денис, 2014 года выпуска. Там подтвердили, что последнее сервисное обслуживание проводилось 13 ноября 2023 года. До этого — 30.03.2017, 23.06.2019, 11.08.2021, 23.02.2022 годов. При этом от мастеров два раза поступали замечания о том, что кулеру требуется ремонт.
— 23.06.2019 года мастер отметил, что требуется замена датчика холодной воды, а устройство работает без остановки. Кроме того, мастер отмечал, что наблюдалась внутренняя коррозия бака холодной воды, но клиент отказался от ремонта. 23.02.2022 мастер отметил, что требуется замена элемента охлаждения. Владелец отказался от ремонта, так как не пользовался охлаждением. Таким образом, клиент нарушил интервалы чистки оборудования, рекомендованные Роспотребнадзором. Делать это нужно 1 раз в 6 месяцев, — сообщили в сервисном центре компании.
Представители компании также добавили, что оборудование на чистку Денис привозил с интервалами от полутора до 3-х лет, пренебрегал рекомендациями по ремонту, а возможный срок использования кулера — 5 лет, превысил в 2 раза.
В компании добавили, что клиент отправлял им фотографии элементов кулера, но не дал возможности специалистам приехать и разобраться в ситуации, требовал деньги.
— От нас требовали только деньги, либо популярность в средствах массовой информации. От него были угрозы, поэтому мы приняли решение не идти на провокации, тем более, он не шел ни на какой диалог, кроме как на денежный. Мы за собой не чувствуем никакую вину. Мы не убедились, что это то же самое оборудование, и от нашей воды такого не бывает — у нас таких солей в воде, которые кристаллизуются, в принципе нет. Мы считаем, что эти кристаллы нерастворимы пищевыми средствами, которые мы применяем для чистки кулеров, и никак не влияют на качество воды в оборудовании, — рассказали в компании. — У него образовались на радиаторе отложения, но никакого заключения о том, что это произошло из-за воды плохого качества, нет.
Независимое мнение эксперта
Корреспондент НГС обратился в стороннюю компанию, которая также занимается сервисным обслуживанием кулеров для воды. Специалисты «Бердовской Таёжной воды» отметили, что, в первую очередь, важна санитарная обработка кулера.
— Она является неотъемлемой частью для сохранения полезности и безопасности воды, так как вода богата минералами и солями, которые могут оседать в виде накипи и способствовать размножению бактерий и «цветению». Даже лучшая артезианская вода не сможет обеспечить полезность, если кулер не чист, — уверены представители компании.
Там добавили, что отложения на внешних стенках радиатора охлаждения кулера, которые увидел новосибирец, не отражаются негативно на качестве воды, но могут привести к скорой порче оборудования. Поэтому, напомнили в компанаии, важно проводить полную санитарную обработку кулера внутри резервуаров с водой, внутреннего пространства и внешних стенок, чтобы оборудование служило дольше и сохраняло полезность воды. Делать санитарную обработку рекомендуется не реже 1 раза в полгода. Кроме того, владельцам нужно обращать внимание на внешние загрязнения, изменения запаха и вкуса воды в кулере.
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