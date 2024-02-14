«Много точек, похожих на плесень»: новосибирец испугался налета на кулере — он обвинил поставщиков воды, но все оказалось проще

Мнение пользователя

— На днях услышал, что внутри кулера капает вода. Принял решение самостоятельно разобрать и посмотреть, в чем причина. При разборе кулера на радиаторе и бачке холодной воды обнаружил много белой субстанции и черных точек, похожих на плесень — это говорит о том, что кулер много лет не чистили. При этом по факту последняя чистка проводилась 09.11.2023, а моя семья, в том числе маленькие дети, пили эту «чистую» воду, — сетует Денис.



Новосибирец сообщил о проблеме поставщику услуг. В компании ему ответили, что работы по чистке проводились. Денис почистил радиатор от белого налёта, и тогда заметил, что он весь дырявый.

