«Что там ищут?»: на левом берегу в одном месте несколько раз за год раскапывали грунт — что говорят в СГК

В Новосибирске на пересечении Маркса и Космической регулярно раскапывают трубы. В «Сибирской генерирующей компании» объяснили, зачем это делают.
На работы обратил внимание читатель НГС и спросил, что происходит.
— СГК уже на протяжении 4 лет, с периодичностью раз в 3–4 месяца в одном и том же месте раскапывает перекрёсток проспект Маркса и улица Космической. А можно у них узнать, что они там все-таки ищут? — спросил новосибирец.
В СГК рассказали, что в ноябре 2023 года вдоль проспекта Карла Маркса устраняли дефект. После этого благоустройство провели во временном, зимнем варианте. В январе возникли выбоины в покрытии, которые потребовали дополнительного бетонирования. В ближайшую неделю подрядчик эту работу выполнит.
— Весной благоустроим территорию окончательно. Работ на трубопроводе, по состоянию на сегодня, не планируем. Ранее, летом 2022 года, провели ремонт на другой теплосети вблизи проспекта Карла Маркса. Трубы не новые, проложены в советский период — контролируем их состояние и при необходимости оперативно устраняем повреждения, — объяснили в пресс-службе СГК.
В компании рассматривают возможность включения теплосети вблизи проспекта Маркса в программу капитального ремонта. При этом приходится учитывать другие, более приоритетные участки, которые находятся в критическом состоянии.
В феврале новосибирцы получили платежки, в которых должны были учесть отсутствие отопления из-за аварий. Одну из таких получили жители дома на улице Сибиряков-Гвардейцев: выставленный им счет превышал обычный, не аварийный, в два раза.