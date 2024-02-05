Уроните молоток на ногу и заорите: «Хватит!» Эксперты рассказали, как закончить ремонт и не сойти с ума

Разбросанные по дому вещи, вкус цемента с гипсом в еде, а также обязательные рулоны обоев в углу или в кладовке — явные признаки незавершенного ремонта.

— У нас в доме вечный ремонт. И продолжается он уже 20 лет. Когда закончится, неясно, — с усталым равнодушием в голосе признаётся медсестра Марина. — Муж не хочет нанимать кого-то делать ремонт. Он же мастеровой, мужик. И руки у него растут из нужного места, а не как у этих интеллигентов. Поэтому он всё делает сам. В его представлении, конечно. А я вижу, что по вечерам он приходит с работы домой и мастерски ложится на диван. Очень профессионально, кстати, это делает. Как настоящий мужчина. На выходных ему хочется развлечься, сходить куда-нибудь, отдохнуть от трудовых будней. В результате обои в детской стоят несколько лет.