Уроните молоток на ногу и заорите: «Хватит!» Эксперты рассказали, как закончить ремонт и не сойти с ума

Всем, кто хоть раз в жизни делал ремонт, известно, что его нельзя закончить. Его можно только прекратить. Начавшись в одном отдельно взятом углу, он моментально расползается на всю квартиру или дом. Затем на долгие годы бетономешалка находит свое место в детской, шпатель — на кухне, а торчащие из стены провода — в коридоре. А сколько ремонтов в семейных гнездышках получили логичное завершение в виде развода с дележом имущества и оставшихся стройматериалов! Эксперты в строительстве и психологии открыли нашим волгоградским коллегам из V1.RU страшную тайну: что надо сделать, чтобы ремонт не стал катастрофой и даже принес удовольствие от нескончаемого процесса.
«Кот пьет клей, жена ноет, мешок с цементом стал тумбочкой»
Разбросанные по дому вещи, вкус цемента с гипсом в еде, а также обязательные рулоны обоев в углу или в кладовке — явные признаки незавершенного ремонта.
— У нас в доме вечный ремонт. И продолжается он уже 20 лет. Когда закончится, неясно, — с усталым равнодушием в голосе признаётся медсестра Марина. — Муж не хочет нанимать кого-то делать ремонт. Он же мастеровой, мужик. И руки у него растут из нужного места, а не как у этих интеллигентов. Поэтому он всё делает сам. В его представлении, конечно. А я вижу, что по вечерам он приходит с работы домой и мастерски ложится на диван. Очень профессионально, кстати, это делает. Как настоящий мужчина. На выходных ему хочется развлечься, сходить куда-нибудь, отдохнуть от трудовых будней. В результате обои в детской стоят несколько лет.
По словам Марины, принятие ремонта как верного спутника жизни в ее жизни уже состоялись.
— Кот клей потихоньку из ведра пьет. Первое время отгоняли, но уже смирились. Хочет лакать клей — это его проблемы. Здесь шурупы, там инструменты… Проще в новый дом переехать, — машет рукой Марина. — Но мы уже один раз так делали. Но теперь у нас не только везде коробки, вещи, но и ремонт. И присказка у мужа: «Как деньги накопим, так и купим стоящее, отремонтирую как следует. Сам, конечно».
Затраты на ремонт всегда весьма существенно бьют по бюджету. Может, именно поэтому многие пытаются делать его постепенно, растягивая траты и удовольствие.
— Сейчас у меня еще сложнее ситуация. Когда-то я делал ремонт, а теперь я вообще строюсь, — вздыхает обладатель загородной виллы в пригороде Волгограда Алексей. — У меня получалось на отпускные отремонтировать одну комнату. К концу третьего или четвертого года, когда все комнаты у меня закончились, ремонт пошел по второму кругу. Переделывать пришлось в тех комнатах, в которых я начинал процесс. И потому, что другие материалы появились, и понимание пришло, а что же я на самом деле хотел получить. Реально, если есть желание что-то исправить, и еще есть какие-то деньги, то это можно делать достаточно долго или даже бесконечно. Прекратить эпопею в виде ремонта можно только внешним фактором. Изнутри из этой системы не выскочить. Уронить молоток на ногу и сказать: «Надоело! Всё бросаю!» Больше никак.
Эмоции от ремонта
В свою очередь, эксперты одного из онлайн-гипермаркетов товаров для дома выяснили, какие эмоции испытывают люди во время ремонта и строительства, а также как влияют эти чувства на ход работ. Оказалось, что в большинстве своем ремонтные работы принесли опрошенным положительные эмоции: облегчение, радость, вдохновение и уверенность в своих силах и идеях. Нередко люди сталкивались с нетерпением поскорее всё завершить. А вот негативные эмоции от ремонта, такие как страх, досада, злость и раздражение испытывают по одному и менее процентов участников опроса.
Гораздо более тревожным оказался процесс строительства. Каждый пятый испытывал вдохновение, еще 9% — облегчение. Однако 21% опрошенных рассказали, что чувствовали нетерпение и хотели быстрее закончить работы. Еще 14% испытали досаду из-за больших трат. Каждый десятый злился и раздражался в процессе строительства, столько же чувствовали страх и тревогу.
Более половины опрошенных отметили, что их настроение оказало влияние на ход строительных работ. Почти треть рассказали, что провести ремонт спокойно им позволила уверенность в строительной бригаде. Треть не нервничали, потому что сами имеют большой опыт в этом деле. Каждый десятый тщательно готовился, чтобы не испытывать негативных эмоций во время ремонта, поэтому изучил множество информации перед началом работ. Каждому десятому помогали друзья, что также позволило провести ремонт спокойно.
В 46% случаев неуверенность в строительной бригаде не позволила спокойно провести все работы. Почти четверть постоянно ощущали страх, что купили не те материалы, мебель, а 20% опасались, что допустили ошибки в процессе ремонта и строительства. 6% не смогли провести спокойно ремонт, потому что не имеют достаточно опыта в этой сфере.
Любой ремонт заканчивается. Победой или поражением
Эксперты, которые профессионально занимаются строительством и ремонтом, тоже не верят, что ремонт может быть закончен и доведен до совершенства, если заказчик делает его сам.
— Нюансов и проблем всегда возникает очень много и буквально на каждом этапе. Ты можешь всё спланировать, а материалы приедут не те, на которые рассчитывал, — приводит пример руководитель одного из ремонтно-строительных коллективов Артур. — Размер кафеля окажется совсем не таким, и придется его на мелкие куски резать или вообще новый заказывать. Материал приезжает иногда не того качества. Нанятые ремонтники сваливают, сделав только половину от оговоренного. Бывает, что одно дело заканчивают друг за другом три бригады. А чужую работу доделывать никто не хочет! И получается это плохо.
По словам Артура, для того чтобы ремонт был закончен, заказчику необходимо очень старательно искать ответственную бригаду, которая сделает работу от начала и до конца. И обязательно нанять хорошего прораба, который будет пристально следить за рабочими.
— Часто люди сами пытаются становиться прорабами, начинают контролировать ремонт так, как могут. А так не должно быть! — считает Артур. — Нужен один человек на зарплате, который контролирует всё, что делается по желанию клиента. А чаще всего получается, что хозяева домов обращаются с каждым вопросом к отдельной бригаде. В итоге на объекте работают то одни, то другие. Приезжает следующая бригада и бракует работу предыдущей. Что получается в итоге — кажется, смешно, но ситуация страшная. Я сам видел: одна бригада не так кафель уложила, другая пришла и поставила унитаз на 10 сантиметров ниже положенного. А теплые полы в итоге установили так, что потом дверь в ванную не открывалась. Добавляют жару и заказчики, внося коррективы в самые разные моменты — уже давно идут работы по дизайн-проекту, а приходит хозяйка и заявляет: «Я хочу вот это, современное». Но уже всё сделано, и сделано совсем под другие размеры.
Прекратить вечность
Ремонт — это проект, где есть начало, конец и промежуточные результаты. Так считает психолог Эвелина Гаевская, которая советует не переводить этот процесс в сферу хаоса, непредсказуемости и ощущения потери контроля. И конечную цель надо ставить сразу, не растягивая на долгий срок. Планирование и рациональный подход существенно снижают уровень стресса.
— Есть мотивация к процессу, есть мотивация к результату. Специалисты по ремонту советуют делать ремонт сразу, а не частями. Не живите в ремонте! — советует Эвелина Гаевская. — В ремонт надо идти не как в процесс, а как в проект. А значит, нужно планировать затраты и дедлайны.
Стратегия ремонта, по мнению психолога, включает в себя два фактора: время и ресурсы. И, по словам Эвелины Гаевской, нужно со всей строгостью и ответственностью подойти к фактору «время».
— Можно смело использовать техники тайм-менеджмента, которые подходят индивидуально вам. Такие техники позволяют работать с промежуточными результатами и с основными, — объясняет Эвелина Гаевская. — Важно помнить, что разные техники подходят для людей разного темперамента и типа мышления! Во время планирования также надо учесть события, которые произойдут независимо от вашего влияния: праздники, выходные, сезон, отпуск, дни рождения родственников и тому подобное. Если вы полноценно работаете, то у вас будет оставаться мало ресурсов, чтобы уделять время ремонту. Поэтому опытные люди специально на время ремонта берут отпуск.
Второй важный фактор, по мнению психолога, — это ресурсы: финансы и компетенции.
— Финансы нужно планировать с учетом своего дохода и периодичности его получения, сметы на весь ремонт, которая также включает затраты типа такси, а не только доставку грузов и незапланированные расходы, — рекомендует Эвелина Гаевская. — Поэтому опытные люди добавляют к смете 30%, на случай «что-то пошло не так». В случае недостатка финансов лучше взять кредит на ремонт, сделать его максимально быстро и целиком, чем жить в ремонте и делать частями. Еще лучше вариант накопить на ремонт определенную сумму, но в этом случае надо действовать с учетом инфляции.
Для того чтобы в хлам не переругаться с партнером во время ремонта, Эвелина Гаевская предлагает обратиться за решением проблемы к фильму «Пираты Карибского моря». Где в любой непонятной ситуации пираты прибегают к «парла… парла… парламентеру».
— Часть конфликтов в паре во время проклейки обоев возникает от недостатка профессионализма и опыта — оба не знают наверняка, как правильно делать, — поясняет психолог. — При отсутствии или недостатке компетенций по ремонту можно обратиться к профессионалам, которые составят проект ремонта, смету, подберут исполнителей и даже могут предоставить скидки на материалы. Если вы заодно, то даже конфликты будут конструктивными. А если не заодно, то это тоже полезно знать. С партнером надо договариваться и действовать как команда, а не проверять его ремонтом на стрессоустойчивость.