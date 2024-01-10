«Было как после артобстрела»: сибирячка отчаялась ждать ремонта в подъезде и сама его сделала — смотрим, что получилось

Жительница одного из подъездов девятиэтажки на улице Зорге отчаялась ждать ремонта в подъезде и решила сделать его сама. Обшарпанные стены напоминали развалины, а маляры не появлялись на лестнице как минимум с распада СССР — припомнить дату последнего ремонта не могут даже старожилы. Вместе с соседками женщина уже привела в порядок первый этаж, и на достигнутом они не останавливаются. НГС узнал, во сколько обошлось преображение старого подъезда жильцам и почему в управляющей компании уверены, что ремонтировать лестничные пролеты и площадки они не обязаны.
Дом №209 на улице Зорге построили в 1971 году. Когда он в последний раз переживал ремонт — большой и очень больной для его жильцов вопрос. Пенсионерка Ирина Сарапулова живет в панельной девятиэтажке 38 лет и сказать, когда лестницы и обшарпанные стены в последний раз приводили в порядок, затрудняется.
— В нашем подъезде последний ремонт был еще при советской власти, — припомнила Ирина Львовна. — У нас на четвертом этаже случился пожар, после этого сделали ремонт, и все. Год я точно не вспомню, но вот когда мы Россией стали, ни одного ремонта не было — вообще, в принципе. Подъезд как после артобстрела.
На гнусное состояние стен и потолков, по ее словам, повлияли не только 50 лет эксплуатации, но и потоп. Около восьми лет назад в девятиэтажке перекрывали крышу, за лето рабочие управиться не смогли, а в октябре неожиданно зарядили дожди. Девятиэтажный дом залило аж до 5 этажа, и если квартиры в порядок привели, потолки и стены в подъезде остались памятником стихии.
— Года 3 или 4 назад мы обратились в Кировскую УК, которая нас обслуживает. Они сказали: платите 2 года по 250 рублей в месяц. А у нас в подъезде живет много пенсионеров, одиноких бабушек, у которых после того, как они коммуналку заплатят, остается по 120 рублей в день — это и на таблетки, и на стирку, и на еду. Люди у нас отказались, — рассказала Ирина Сарапулова. — А тут я захожу в подъезд, а женщины на первом этаже стену обдирают и замазывают. Я их спросила: «Девочки, что это у вас за десант такой?» А они говорят: «Ну нет уже сил у нас на это смотреть».
Идея сделать ремонт собственными руками пришла в голову одной из соседок Ирины Львовны Татьяне Д. По словам женщины, она долго смотрела на окружающее безобразие, а потом не выдержала. Изначально в планах было привести в порядок одну, самую обшарпанную стену, но потом у Татьяны нашлись помощники.
— На первом этаже был настоящий «бомжатник». Все обшарпанное, облупленное, — говорит она. — Я долго про то, что надо самой все отремонтировать, думала. Я 23 года тут живу, каждый день тут хожу. А потом ко мне девочки присоединились: одна Наташа, другая Наташа, Зина…
Вместе дело пошло и быстрее, и веселее. Ремонт сибирячки сделали самый простой: замазали выбоины шпатлевкой, обновили краску. На первый этаж у Татьяны ушло 3 дня и 1,5 тысячи рублей, которые она заплатила за материалы из собственного кармана.
— Деньги я ни у кого не просила и не брала, покупала на свои. А краску мне подарили на Рождество — ведро краски, 13 килограммов, — смеется Татьяна.
И сама она, и ее соседки — не профессиональные маляры. Татьяна — нянечка в детском саду, другие жительницы дома тоже не занимались ремонтами. До потолков женщины не дотягиваются, что делать с входной группой, пока тоже не очень понимают: обшарпанные доски и разъехавшиеся плитки явно требуют рук профессионалов.
Зато к ремонту присоединись и другие соседи.
Кто должен делать ремонт
Панельную девятиэтажку по адресу улица Зорге, 209, согласно квитанциям от декабря 2023 года, обслуживает ООО «УЖК Кировская». По данным сервиса Rusprofile, ее директором и одним из владельцев является Андрей Никифорович Тихонов. Второй владелец «Кировской» — Александр Геннадьевич Иванов (ранее он руководил МУП «Управление жилищного хозяйства Кировского района»). По состоянию на конец 2022 года (более свежих данных пока нет) выручка УК «Кировская» составила 359 миллионов рублей, чистый убыток — 6,4 миллиона рублей.
До нее за дом №209 отвечало ликвидированное в декабре 2021 года ООО «УЖК Кировского района», но новую управляющую компанию можно считать преемницей старой: «УЖК Кировского района» также в равных долях владели Иванов и Тихонов, директором был последний.
На вопрос о том, была ли возможность сделать ремонт в подъезде силами управляющей компании и обязаны ли коммунальщики вообще его делать, в УК «Кировская» ответили, что этот дом управляющая компания больше не обслуживает. А в том, что красить стены жильцам пришлось самостоятельно, никакого криминала нет.
— Подъезды в перечень минимальных работ не включены, — объяснили в компании. — Обычно это так делается: жители ремонтируют, выбирают источник финансирования, потому что это дополнительная услуга какая-либо. Либо надо обращаться в Фонд модернизации, если жильцы ждут капитального ремонта.
С 1 января 2024 года ответственность за содержание девятиэтажки взяла на себя третья компания с очень похожим названием: ООО УЖК «Кировская Комфорт». Ее директором является Анастасия Рязанова (с августа 2019-го по апрель 2023-го она руководила ООО УЖК «Кировская»), владеют «управляшкой» два человека: Дмитрий Александрович Иванов и Павел Александрович Иванов.
По данным сервиса fondgkh-nso.ru, состояние дома оценивается как исправное, данных о планируемом капремонте в базах нет. НГС направил запрос в ООО УЖК «Кировская комфорт», чтобы узнать, планируются ли какие-либо ремонтные работы в доме №209.
В 2022 году НГС писал о том, как новосибирская пенсионерка превратила обычный подъезд в хрущовке в образцовый, но только на половину. Она потратила на это 300 тысяч рублей личных средств.