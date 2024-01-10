«Было как после артобстрела»: сибирячка отчаялась ждать ремонта в подъезде и сама его сделала — смотрим, что получилось

Дом №209 на улице Зорге построили в 1971 году. Когда он в последний раз переживал ремонт — большой и очень больной для его жильцов вопрос. Пенсионерка Ирина Сарапулова живет в панельной девятиэтажке 38 лет и сказать, когда лестницы и обшарпанные стены в последний раз приводили в порядок, затрудняется.



— В нашем подъезде последний ремонт был еще при советской власти, — припомнила Ирина Львовна. — У нас на четвертом этаже случился пожар, после этого сделали ремонт, и все. Год я точно не вспомню, но вот когда мы Россией стали, ни одного ремонта не было — вообще, в принципе. Подъезд как после артобстрела.

