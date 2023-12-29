«Через день к колонке ездим»: район для льготников 15 лет живет без воды — люди моются через день и копят отписки властей

Городские жители одного из отдаленных массивов Дзержинского района, проживающие в частных домах, уже около 15 лет ждут от городских чиновников обещанный водопровод. Участки эти раздавали в начале 2000-х различным льготникам: многодетным, инвалидам, участникам войн и так далее. Им обещали организовать здесь всю необходимую инфраструктуру. Когда-то проект водопровода в этом районе был предусмотрен даже в Генеральном плане развития Новосибирска, но со временем реальность менялась, как и менялся сам Генплан. Наверное, жители и сами могли бы пробить себе скважины, как сами, например, провели здесь газ, но сделать это при всем желании они не могут — особенности местности не позволяют. Историю многолетней борьбы горожан, живущих в ХХI веке без воды, разбирал корреспондент НГС Илья Калинин.
Построить за свои и подарить
Земельные участки в глубине Дзержинского района — в трех Биатлонных переулках, на улицах Чемпионская, Летчика Петрова, Патриотическая и других — около 15 лет назад выдавали льготникам под индивидуальное жилищное строительство. Городские власти планировали со временем обеспечить эту часть Дзержинского района всеми инженерными коммуникациями: газом, электричеством и водопроводом. А также соединить дорогой улицы Бориса Богаткова и Полякова.
Из всего обещанного безболезненно местным жителям удалось получить только электричество. Электросети построили для собственников земельных участков практически бесплатно. Позже провели газ, за который местные жители уже рассчитались полностью. Каждому участку (из чуть больше 30) пришлось выложить за подведение газа от двухсот тысяч рублей и больше — в зависимости от расстояния до дома.
Местная жительница Римма Кириченко рассказывает корреспонденту НГС, что участок на 2-м Биатлонном переулке они купили десять лет назад. Перед этим изучили еще и генплан Новосибирска.
— На момент покупки был Генеральный план развития Новосибирска, там дорога должна была проходить вдоль дач. Мы так и думали: купим участок, пока строимся — сделают дорогу. Соответственно, был проект и по воде. Мы на это посмотрели и понадеялись, что так и будет: все же это официальный документ, размещенный на сайте мэрии. Не было еще на тот момент недоверия к нашей власти, — как-то грустно усмехается она.
Римма живет с мужем и дочерью-школьницей. Этот дом — единственное их жилье. С водой приходится выкручиваться: муж ее возит через день из общественной колонки в Октябрьском районе. Для технических нужд немного воды накапливается из самодельной скважины, для питья — кулер.
Много лет назад город обеспечил местных жителей общей водопроводной трубой, которая проходит чуть в стороне этого массива. Формально, рассказывает Римма, техническая возможность для врезки у жителей есть. Вот только напрямую ветку проложить не получится: дома стоят на возвышенности, и потребуются мощные насосы, чтобы вода до них доходила. Либо надо пускать магистраль по кольцу.
Ко всему прочему, жителям придется устанавливать и пожарные гидранты. Все это удовольствие, заметила женщина, по расчётам мэрии стоит порядка 140 миллионов рублей. Но вот жилых участков — есть еще просто нарезанная земля и участки с начавшимся строительством — всего около 20–30. Иными словами, с одного участка для проведения водопровода надо сдать по 4–5 миллионов.
— В мэрии говорят: «Вы можете скинуться и построить собственными силами, тогда это будет дешевле». Но если мы даже и скинемся, подключим депутатов, изыщем какие-то возможности, то нам все равно никто не обещает, что там будет [необходимое для подачи воды] давление. И мы будем еще должны отдать эту трубу на баланс «Горводоканала». То есть построить за свои деньги и подарить, — подчеркивает Римма.
Свои скважины — не спасут
Пробить свои скважины на участках жители тоже не могут. Местность эта находится на возвышенности и до воды — далеко. Небольшие скважины — до 40 метров — еще и не все компании готовы бурить. Так и говорят: здесь воды нет. Но даже скважины на 200 метров не гарантируют качественную воду, несмотря на дорогие очистные системы.
Марина Болгова живет в доме с мужем, месячным ребенком и мамой. Сами пробили скважину на 36 метров, но толку от нее мало: вода идет три минуты, наливается ведро, а потом останавливается на несколько часов. В день получается накачать всего литров двести.
— Когда были без ребенка, еще как-то обходились, а с маленькими ребенком — совсем хана! А летом еще огород, который, конечно, не поливается толком. Приходится заливать бак на тонну водой, привезенной в канистрах. Муж через день к колонке ездит, — рассказывает Марина. — Мы в 2016 году купили дом еще не достроенным. Продавцы, получается, нас обманули: рассказывали, как тут вот-вот построят дорогу и проведут воду. Видимо, увидели наши горящие глаза: нам тут местность понравилась — все было так солнечно! А потом от соседей узнали, что ни дороги, ни воды тут не предвидится. Но мы решили, что не в XVIII веке живем, сделаем воду собственными силами, в чем проблема? Оказалось — проблема. У нас соседи пробили скважину около двухсот метров, и систему очистную дорогущую поставили, так все равно вода железом воняет.
Владельцы некоторых домов, которые находятся ближе к проведенной «Горводоканалом» общей трубе, уже потратили по 350 тысяч рублей, рассказывает Римма Кириченко, но подключили всё еще не до конца. А те, кто все же подключился одними из первых, страдают из-за низкого давления в трубах: летом в них воды почти нет.
— Получается замкнутый круг: много пустых участков, потому что люди не строятся. Не строятся — потому что нет коммуникаций. А коммуникации власть не спешит проводить, потому что мало заселенных участков, — вздыхает Римма.
На участке Кириченко тоже есть небольшая скважина, но накапливается вода медленно: не более кубометра в сутки. Приходится, говорит Римма, экономить. Мыться, например, по очереди: кто-то сегодня, а кто-то — на следующий день. Для небольшого огорода в бочках накапливается дождевая вода.
В мэрии уже не обещают водопровод, уточняет Римма: говорят, мол, нет денег. Даже не спасает специальная пятилетняя муниципальная программа развития и модернизации систем водоснабжения и водоотведения. Не помогают и наказы местным депутатам — горсовета и заксобрания.
Местные жители о своей ситуации пишут во все инстанции. Один из постоянных адресатов — новосибирское МЧС. Жители жалуются спасателям, что городская власть не обеспечивает местность никакими средствами пожаротушения. Нет ни колонок, ни гидрантов, а в случае пожара может выгореть весь массив домов.
Пожарные, говорит Римма, приехали, проинспектировали и выписали предписание мэрии устранить нарушение. Но ответы чиновников, показывает документ женщина, примерно всегда одни и те же. В мэрии предлагают жителям обратиться в «Горводоканал», получить техническую возможность для врезки, организовать свой ТОС и своими силами провести магистраль до всех домов.
Ответ мэрии и прокуратуры
В департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС объяснили, что всех местных застройщиков сразу предупреждали: здесь нет инженерных коммуникаций, и в будущем возникнет необходимость долевого участия в их проведении.
— При подаче заявлений на выделение земельных участков застройщики были уведомлены об отсутствии инженерных коммуникаций (электро- и водоснабжения) и необходимости долевого участия в их строительстве, — заметили в мэрии. — Департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города предлагается организовать ТОС либо другую форму совместной деятельности собственников для организации работ по строительству водопроводов и канализационных коллекторов на указанных улицах, при этом строительство сетей от точек подключения объекта до точек подключения к сетям централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения объединение собственников может осуществить собственными силами, за счет собственных средств.
Чтобы проект обошелся жителям несколько дешевле, городские чиновники предложили собственникам земельных участков обратиться в «Горводоканал» с коллективным заявлением о подключении к системе холодного водоснабжения.
Летом 2023 года местные жители получили ответ на жалобу и из прокуратуры Новосибирской области. Тогда Римме Кириченко сообщили, что ситуация будет изучена и дан ответ.
Корреспондент НГС поинтересовался в ведомстве о возможной проверке и ее результатах. На момент публикации материала ответ из прокуратуры еще не поступил — он будет опубликован, когда придет.
В конце ноября НГС рассказал о проекте огромного микрорайона в Октябрьском районе на месте двухэтажных и частных домов, который хочет построить бывший депутат Госдумы.