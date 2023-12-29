«Через день к колонке ездим»: район для льготников 15 лет живет без воды — люди моются через день и копят отписки властей

Построить за свои и подарить

Земельные участки в глубине Дзержинского района — в трех Биатлонных переулках, на улицах Чемпионская, Летчика Петрова, Патриотическая и других — около 15 лет назад выдавали льготникам под индивидуальное жилищное строительство. Городские власти планировали со временем обеспечить эту часть Дзержинского района всеми инженерными коммуникациями: газом, электричеством и водопроводом. А также соединить дорогой улицы Бориса Богаткова и Полякова.

Из всего обещанного безболезненно местным жителям удалось получить только электричество. Электросети построили для собственников земельных участков практически бесплатно. Позже провели газ, за который местные жители уже рассчитались полностью. Каждому участку (из чуть больше 30) пришлось выложить за подведение газа от двухсот тысяч рублей и больше — в зависимости от расстояния до дома.