Дети успеют вырасти, а родители состариться: репортаж с чистого поля, где дают землю под строительство домов многодетным семьям

Выдавать участки многодетным в квартале «Семейный» чиновники начали осенью 2021 года. По их планам, на площади 377 тысяч гектаров должны поселиться около 2,5 тысячи семей из Тюмени и Тюменского района.



На деле квартал, в котором вскоре должны поселиться почти 2,5 тысячи многодетных семей, это голое заросшее травой поле с парой беседок и небольшой банькой. Это всё, что счастливые обладатели бесплатной земли от государства смогли здесь сделать за несколько лет. Вы спросите, где дома? Их нет. Начинать большую стройку в «Семейном» сейчас решаются лишь отчаянные авантюристы. В квартале нет ни дорог, ни электричества. Посреди бурьяна стоит лишь один трансформатор. Местные в шутку прозвали его «Теслой». Он не подключен ни к каким проводам и, видимо, должен работать автономно.

