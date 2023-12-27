Терраса и винный погребок: в пригороде Новосибирска продают дом за 120 миллионов — что находится внутри

В Новосибирской области выставили на продажу дом, который находится на берегу Бердского залива. Стоимость объекта недвижимости составляет 120 миллионов рублей.
Объявление о поиске покупателя опубликовала частный риелтор Ольга Щеголева в середине декабря. По информации продавца, площадь здания достигает 310 квадратных метров, на участке имеются банный комплекс и гараж. Дом находится в селе Морозово.
— Граница с береговой линией шириной 50 метров, — сказано в объявлении.
В доме установили спортивную комнату, в нем также имеется «винный погребок».
В конце ноября в Новосибирске опубликовали объявление о продаже коттеджа за 120 миллионов. У его владельца имеется свой пирс.