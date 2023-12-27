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Терраса и винный погребок: в пригороде Новосибирска продают дом за 120 миллионов — что находится внутри

Домовладение разместили на берегу Бердского залива

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Стоимость объекта недвижимости составляет 120 миллионов рублей.

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В Новосибирской области выставили на продажу дом, который находится на берегу Бердского залива. Стоимость объекта недвижимости составляет 120 миллионов рублей.


Объявление о поиске покупателя опубликовала частный риелтор Ольга Щеголева в середине декабря. По информации продавца, площадь здания достигает 310 квадратных метров, на участке имеются банный комплекс и гараж. Дом находится в селе Морозово.

— Граница с береговой линией шириной 50 метров, — сказано в объявлении.

В здании разместили четыре спальных комнаты, гостиную совместили с кухней-столовой, она имеет выход на террасу и в сад.

В здании разместили четыре спальных комнаты, гостиную совместили с кухней-столовой, она имеет выход на террасу и в сад.

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Площадь участка составляет более 3,5 тысячи квадратных метров.

Площадь участка составляет более 3,5 тысячи квадратных метров.

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В доме установили спортивную комнату, в нем также имеется «винный погребок».

В доме разместили два этажа

В доме разместили два этажа

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В конце ноября в Новосибирске опубликовали объявление о продаже коттеджа за 120 миллионов. У его владельца имеется свой пирс.

НедвижимостьБердский заливПродажа недвижимостиНовосибирская областьЭлитное жилье
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