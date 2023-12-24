«Льется в никуда»: новосибирцы нашли яму с горячей водой — ее разрыли рядом с домами

В Дзержинском районе Новосибирска около жилых домов выкопали котлован, который заполняется горячей водой. Как рассказал редакции читатель НГС Максим, его разрыли около здания № 25/1 по улице Толбухина.
По словам сибиряка, яму, внутри которой находятся трубы, выкопали на участке улицы около четырех дней назад. Видео с места произошедшего он прислал редакции 23 декабря.
— Было отключение отопления, по этой причине раскопали. Предполагаю, что горячая вода, — сказал Максим. — Разрытый котлован с трубами, из которых четвертый день вода льется в никуда. Это яма выстаивается или что?
В пресс-службе СГК НГС сообщили, что 20 декабря специалисты меняли часть поврежденного внутриквартального трубопровода. Через несколько дней рядом с местом ремонта появился новый дефект.
— 22 декабря недалеко от места ремонта возник новый дефект. 25 и 26 декабря запланированы работы по поиску и устранению этого повреждения, — сообщили в организации.
В середине декабря в районе станции метро «Речной вокзал» в Новосибирске произошла коммунальная авария. Вода вышла на поверхность, на дороге образовался пар.