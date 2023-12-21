Четыре КАМАЗа приехали на парковку нового ЖК на Ватутина — они пытались сбросить снег в реку

20 декабря в Новосибирске сразу несколько КАМАЗов приехали на парковку ЖК «Акация» и пытались сбросить там кучи снега. Это заметил житель новостройки, читатель НГС Никита.
По словам мужчины, КАМАЗы были на территории ЖК, расположенного на улице Ватутина, 93/2, вечером. Судя по фотографиям, которые прислал сибиряк, всего их было 4. В ролике с места событий видно, как один из самосвалов готовится к отгрузке снега — у него приподнимается откидная часть.
— Они стали свозить снег, чтобы сбросить его прямо возле жилых домов. Минимум два из них всё-таки сделали это, — уверяет Никита.
В управляющей компании «Мегаград» редакции НГС подтвердили информацию о том, что к жилому комплексу приезжали КАМАЗы. Коммунальщики зафиксировали появление транспортных средств и успели сфотографировать несколько госномеров, уточнили там. Кому могут принадлежать самосвалы, УК неизвестно.
— Сегодня с администрацией Кировского района переговорили о том, что там была попытка несанкционированного сброса снега. Грубо говоря, в пойму Тулы. Сейчас мы пишем (или уже написали — надо уточнить у юриста) официальное письмо на администрацию, чтобы совместно с ГИБДД они поймали и наказали нарушителей, — прокомментировали в организации.
В административно-технической инспекции Кировского района корреспонденту заявили, что по поводу проблемы туда никто не обращался, но ее решением всё же занялись.
— В данный момент с ГИБДД пробиваем принадлежность КАМАЗов. Устанавливаем собственников и будем проводить с ними административную работу, — подытожили в инспекции.
Ранее администрация Советского района Новосибирска вынесла предостережение управляющей компании, которая сбросила снег с крыши, не предупредив жителей заранее.