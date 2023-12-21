Четыре КАМАЗа приехали на парковку нового ЖК на Ватутина — они пытались сбросить снег в реку

— В данный момент с ГИБДД пробиваем принадлежность КАМАЗов. Устанавливаем собственников и будем проводить с ними административную работу, — подытожили в инспекции.



Ранее администрация Советского района Новосибирска вынесла предостережение управляющей компании, которая сбросила снег с крыши, не предупредив жителей заранее.