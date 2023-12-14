«Температура в комнате до -17»: Новосибирец измерил тепловизором стены в своей промерзающей квартире — видео из новостройки

Мужчина купил квартиру на третьем этаже высотки на Беловежской, 50 в начале 2023 года. Дом был сдан в 2021 году застройщиком «Строй-Плюс» и сейчас находится на гарантии. В февралемужчина заметил, что несколько участков его стены сильно промерзают, из-за чего в квартире холодно. Мужчина несколько раз обращался к застройщику с просьбой устранить дефект, но обращения не привели в решению проблемы.

