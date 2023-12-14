«Температура в комнате до -17»: Новосибирец измерил тепловизором стены в своей промерзающей квартире — видео из новостройки

Житель Новосибирска Федор Назаров взял в аренду тепловизор, чтобы измерить температуру в своей холодной квартире.
Мужчина купил квартиру на третьем этаже высотки на Беловежской, 50 в начале 2023 года. Дом был сдан в 2021 году застройщиком «Строй-Плюс» и сейчас находится на гарантии. В февралемужчина заметил, что несколько участков его стены сильно промерзают, из-за чего в квартире холодно. Мужчина несколько раз обращался к застройщику с просьбой устранить дефект, но обращения не привели в решению проблемы.
— В комнате очень холодно, я взял в аренду тепловизор и снял видео его показаний. Температура доходит до -17 градусов на некоторых участках. Приходится носить теплые вещи в собственной квартире, — сетует Назаров.
НГС обратился за комментарием к застройщику еще в ноябре. Тогда журналисту в приемной заявили, что устранят дефект до конца декабря. 14 декабря был получен свежий комментарий.
— Сейчас, в -30 к Назарову никто не пойдет ломать стену. Потеплеет — все устраним, ответственный человек назначен, — заявили в комрпании.
ООО «Строй-Плюс» образовано в Новосибирске в ноябре 2009 года, гендиректор компании — Вячеслав Гланц, который владеет 20% активами фирмы. Остальными 80% — Павел Зенкович. По итогам 2022 года компания отчиталась об убытках в 2,5 миллиона рублей при выручке в 1,3 миллиона.
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