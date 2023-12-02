Тарифы ЖКХ в Новосибирске могут увеличить — показываем возможный рост в одной картинке

В Новосибирске планируют повысить тарифы на услуги ЖКХ. Проект постановления опубликован на сайте регионального правительства. Показываем в одной картинке, как могут увеличиться коммунальные платежи.
По информации «Горводоканала», сейчас тариф на холодную воду составляет 23,95 рубля за 1 куб. м, на водоотведение — 19,39 куб. м. Цена на электроэнергию составляет 3,36 рубля за кВт·ч, согласно информации «Новосибирскэнергосбыта». Тариф на теплоэнергию от НТСК составляет 1873,08 рубля за Гкал.
В приложении к проекту постановления губернатора Новосибирской области указано, что тарифы вырастут во втором полугодии 2024 года. Рост на холодное водоснабжение может составить 9,5%, на горячее — 13,91%, на водоотведение — 9,5%, на отопление — 13,91%, на электроснабжение — 8,93%, на газоснабжение — 9,5%.
Тарифы могут увеличиться с 1 июля 2024 года. Пока документ о повышении не подписан.
В Новосибирске также планируют увеличить стоимость проезда в метро до 35 рублей. В других видах общественного транспорта цены тоже могут вырасти, но пока неизвестно, на сколько.