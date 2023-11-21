Бастрыкин заинтересовался затопленным подвалом дома на Римского-Корсакова

Жители Новосибирска в социальных сетях обратились к председателю СУ СКР Александру Бастрыкину. Они пожаловались на подвал, который сдается в аренду — помещение неисправно, его топит. Кроме того, жильцы недовольны проведенным капитальным ремонтом. На него выделяли деньги. Об этом сообщили на сайте следственного комитета Российской Федерации.