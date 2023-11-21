Бастрыкин заинтересовался затопленным подвалом дома на Римского-Корсакова

Жители Новосибирска в социальных сетях обратились к председателю СУ СКР Александру Бастрыкину. Они пожаловались на подвал, который сдается в аренду — помещение неисправно, его топит. Кроме того, жильцы недовольны проведенным капитальным ремонтом. На него выделяли деньги. Об этом сообщили на сайте следственного комитета Российской Федерации.
Следователи СК России по Новосибирской области проводят доследственную проверку по поводу произошедшего. Александр Бастрыкин поручил доложить о том, как идет проверка нарушения прав жителей дома и запросил по этому делу доклад.
В СУ СКР по Новосибирской области уточнили, что новосибирцы рассказали о проблеме не в социальных сетях — они лично записали обращение к Александру Бастрыкину. Кроме того, в ведомстве отметили, что подвал затопило по адресу улица Римского-Корсакова, 10.
Указанный дом обслуживает управляющая компания «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района». Там отметили, что действительно обслуживают этот дом и обещали прокомментировать ситуацию.
— Не знают они, наверное, куда уже обратиться, бедные. Наш дом. Сюда ходят, капремонт производится фондом модернизации ЖКХ, — сообщили в управляющей компании, а также обещали передать информацию директору и связаться с НГС по поводу произошедшего. НГС также отправил запрос в фонд.
Дом по Римского-Корсакова, 10 в некоторой степени проблемный. В январе 2023 года НГС писал о том, что здание пошло трещинами, а ремонтировать его решено было весной этого года. Планировалось провести инженерно-геологическое изыскание грунтов основания фундамента здания, так как нужно было понять, что происходит с грунтом.