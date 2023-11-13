Пирс и причал: на полуострове Бердского залива продают коттедж за 60 миллионов

В Новосибирской области выставили на продажу коттедж, который находится на полуострове Бердского залива.
Объявление о поиске покупателя опубликовало агентство недвижимости «Центр недвижимости Надежный» 9 ноября на сайте N1. Указано, что дом расположен в загородном клубе.
Площадь земельного участка, на котором находится коттедж, достигает 22,4 тысячи квадратных метров, на нем имеются собственный пирс и причал для стоянки катера. Площадь дома составляет 700 квадратных метров, он состоит из трех жилых этажей и одного цокольного.
— Дом полностью готов к чистовой отделке, — сообщает продавец. — Имеется дизайн-проект, рабочая документация (отопление, канализация, электричество, умный дом), по которым проводились строительные работы и подведение коммуникаций.
В объявлении указано, что в здании установлены системы «Умный дом» и вентиляции. В коттедже имеется бассейн, сейчас в доме ведутся ремонтные работы, в том числе монтаж сауны. Кроме коттеджа, на участке размещены гараж на две машины, котельная и дом для обслуживающего персонала.
Стоимость коттеджа составляет 60 миллионов рублей, цена за один квадратный метр достигает 85, 7 тысячи рублей.
В начале ноября в Октябрьском районе выставили на продажу коттедж с участком. За него попросили 100 миллионов рублей.