В Октябрьском районе снесут три многоквартирных дома — где проведут работы

В Новосибирске ищут подрядчика для сноса трех многоквартирных домов. За выполнение комплекса работ ему заплатят более 1,8 миллиона рублей.
Аукцион на проведение работ объявили 2 ноября на сайте госзакупок, заказчиком сноса зданий выступает МКУ Новосибирска «Городское жилищное агентство».
В документах уточняется, что речь идет о домах №15 по улице Крамского, №158 по улице Никитина и №119 на Лескова. Их признали аварийными и подлежащими сносу. В смету контракта вошли такие работы, как разборка зданий методом обрушения, погрузка строительного мусора, засыпка траншей и котлованов и другое.
Заказчик объяснил, для чего планируется провести комплекс работ.
— …. в целях недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с причинением вреда жизни и здоровью людей, вследствие возможного обрушения нависающих и ограждающих конструкций аварийных зданий, — указано в документах.
Снести аварийные дома необходимо не позднее 20 рабочих дней с даты заключения контракта. Подрядчик может выполнить работы досрочно.
Определить победителя аукциона планируется 13 ноября, источником финансирования выступают средства городского бюджета. На сайте 2ГИС указано, что речь идет о сносе двух малоэтажных домов и одного частного.
В начале октября стало известно, что мэрия Новосибирска планирует выкупить квартиры в м доме в Первомайском районе. Здание признали аварийным и подлежащим сносу.