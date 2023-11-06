В Октябрьском районе снесут три многоквартирных дома — где проведут работы

В документах уточняется, что речь идет о домах №15 по улице Крамского, №158 по улице Никитина и №119 на Лескова. Их признали аварийными и подлежащими сносу. В смету контракта вошли такие работы, как разборка зданий методом обрушения, погрузка строительного мусора, засыпка траншей и котлованов и другое.

