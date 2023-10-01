Мэрия выкупит квартиры у жильцов дома на Первомайке

Мэрия Новосибирска планирует выкупить квартиры в аварийном доме в Первомайском районе. Постановление об этом опубликовали в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска».



Речь идет о двух жилых помещениях, которые находится в здании № 18а по улице Ростовская. В документе указано, что дом признан аварийным и подлежащим сносу.