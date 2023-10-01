Мэрия выкупит квартиры у жильцов дома на Первомайке

Мэрия Новосибирска планирует выкупить квартиры в аварийном доме в Первомайском районе. Постановление об этом опубликовали в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска».
Речь идет о двух жилых помещениях, которые находится в здании
Кроме квартир муниципалитет выкупит земельный участок, находящийся в общей долевой собственности владельцев помещений.
— Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в многоквартирном доме, — сообщается в постановлении.
Площадь земельного участка составляет 1434 квадратных метра, он находится вблизи перекрестка улиц Героев Революции и Ростовской. По данным 2ГИС, одноэтажный дом по улице Ростовская, 18 построили в 1931 году.
В начале сентября стало известно, что муниципалитет может выкупить квартиры в доме в Октябрьском районе. Жилые помещения находятся в здании в Бердском переулке.