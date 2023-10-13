В Новосибирске выставили на продажу квартиру в элитном доме — смотрим, что есть в жилье за 41 миллион

Стоимость жилья составляет 41 миллион рублей, цена за квадратный метр достигает 146 тысяч рублей. Квартиру можно взять в ипотеку.



О доме на Шевченко, 17 НГС сообщал весной этого года. Здание является одним из самых первых клубных ЖК Новосибирска, его построили в начале нулевых. Мы рассказали, кому принадлежат квартиры в доме.

