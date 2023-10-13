В Новосибирске выставили на продажу квартиру в элитном доме — смотрим, что есть в жилье за 41 миллион

В Новосибирске выставили на продажу четырехуровневую квартиру в доме на улице Шевченко. Объявление о поиске покупателя опубликовала Наталья Донина на сайте N1 18 сентября, стоимость объекта недвижимости достигает более 40 миллионов рублей.
В объявлении уточняется, что речь идет о недвижимости на улице Шевченко, 17. Общая площадь квартиры составляет 280 квадратных метров, она находится на 2 этаже здания.
— Продам 4-уровневую квартиру в элитном доме с двумя подземными парковками. В доме специализированная охрана, видеонаблюдение, закрытая территория, — указано в сообщении.
На цокольном этаже квартиры находятся сауна, комната отдыха с выходом на улицу и другое, первый этаж заняли кухня, зал, и гостевой санузел. На втором этаже разместили спальню с кабинетом, на третьем — гостиную и прочее. Всего в квартире, по данным продавца, обустроено пять комнат.
Стоимость жилья составляет 41 миллион рублей, цена за квадратный метр достигает 146 тысяч рублей. Квартиру можно взять в ипотеку.
О доме на Шевченко, 17 НГС сообщал весной этого года. Здание является одним из самых первых клубных ЖК Новосибирска, его построили в начале нулевых. Мы рассказали, кому принадлежат квартиры в доме.