Коммуналка вырастет сразу на 9,8% в следующем году. Почему так много?

больше людей станут получать субсидию на оплату ЖКУ, когда суммы в квитанциях превысят 22% от ежемесячного дохода семьи;

вырастет общее количество неплатежей;

сократятся объемы индивидуального потребления коммунальных услуг в ущерб качеству жизни.

— Минэкономики опять говорит о том, что без повышения тарифов может случиться заморозка программы модернизации инфраструктуры ЖКХ, а организации обрастут долгами и убытками. Но разве предыдущая индексация, которая обосновывалась ровно теми же аргументами, помогла ли добиться заявленных целей? Можем ли мы сейчас оценить, каких результатов достигли благодаря двойному повышению тарифов в прошлом году? — задался вопросом депутат. — Между тем мне как депутату регулярно поступают обращения граждан с жалобами на некачественные услуги ЖКХ — перебои с горячей водой, с электричеством, цены на которое постоянно растут.