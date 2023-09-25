Коммуналка вырастет сразу на 9,8% в следующем году. Почему так много?

Минэкономики опубликовало прогноз о социально-экономическом развитии России на 2024 год и на плановый период 2025–2026 годов. Согласно этому документу, в 2024 году рост тарифов на коммунальные услуги в стране ограничат на уровне 9,8%. В 2025 году индексация составит 5,7%, а в
— Таким образом, например, средняя платежка за ЖКХ на семью из трех человек, проживающих в квартире 50 квадратных метров, вырастет на 500–550 рублей. Данная индексация производится после полуторагодового перерыва (в 2023 году ее не было). Инфраструктура ЖКХ нуждается в модернизации, без которой возрастают риски аварий, особенно в осенне-зимний период,— приводит слова Минэкономики «Коммерсант».
По мнению первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, у этого решения будет три экономических последствия:
- больше людей станут получать субсидию на оплату ЖКУ, когда суммы в квитанциях превысят 22% от ежемесячного дохода семьи;
- вырастет общее количество неплатежей;
- сократятся объемы индивидуального потребления коммунальных услуг в ущерб качеству жизни.
— Минэкономики опять говорит о том, что без повышения тарифов может случиться заморозка программы модернизации инфраструктуры ЖКХ, а организации обрастут долгами и убытками. Но разве предыдущая индексация, которая обосновывалась ровно теми же аргументами, помогла ли добиться заявленных целей? Можем ли мы сейчас оценить, каких результатов достигли благодаря двойному повышению тарифов в прошлом году? — задался вопросом депутат. — Между тем мне как депутату регулярно поступают обращения граждан с жалобами на некачественные услуги ЖКХ — перебои с горячей водой, с электричеством, цены на которое постоянно растут.
По словам Кошелева, нужно усилить контроль за концессионными соглашениями — проанализировать, сколько денег собрали с россиян и сколько из них направили на модернизацию сетей и «предоставление услуг».
— Прежде чем принимать решения об очередном повышении тарифов на ЖКУ, было бы не лишним оценить реальную эффективность предыдущего их повышения. А вдруг окажется, что разговоры про «модернизацию» — это просто миф, а по факту рост тарифов призван лишь компенсировать инфляцию и направлен на сохранение прибыли владельцев сетей? Но тогда придется признать, что реальная инфляция у нас значительно выше, чем нам это рисует статистика. А тогда вопросы возникнут уже не только к Минэкономразвития, но и к ЦБ, и к другим ведомствам, — подытожил депутат.
Внеплановая индексация тарифов на ЖКУ в России произошла в декабре 2022 года, тогда власти пообещали не заниматься этим два года — до июля 2024 года. Прежде дважды за год тарифы росли в 2019 году. Тогда это объясняли тем, что государство на 2% повысило НДС и монополисты потребовали от правительства компенсации. В этот раз причиной стала нехватка денег на обновление ресурсов.
— Перенос сроков вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения. Индексация тарифов необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов, — говорилось в официальном сообщении Минэкономразвития.
Несмотря на обещания властей, уже в апреле россияне начали получать квитанции с измененными нормативами расчета на общедомовые нужды. Их изменили с 1 марта — тогда некоторые люди уже получили счета, которые «вдвое выше прежних». Кроме того, в некоторых регионах в квитанциях на ЖКУ появилась новая строчка — о добровольном страховании жилья. Несмотря на присутствие слова «добровольное», людей это всё равно насторожило.