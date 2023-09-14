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«Извините-подвиньтесь, никакой приватизации»: переселенка из Донецка боится остаться без жилья

На квартиру, где она живет 9 лет, резко нашелся другой претендент

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В таких условиях живет Ирина

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Ирина Витренко переехала из Донецка в Красноярск 9 лет назад, получила статус переселенки и российское гражданство, работает на муниципалитет и по закону имеет право на жилье. Ей предоставили «гостинку» (маленькая квартира без кухни, но с санузлом, обычно — переделанная комната бывшего общежитии) по договору социального найма. А когда Ирина захотела ее по закону приватизировать, оказалось, что есть другой желающий, который в этой «гостинке» не жил. В истории разбиралась наша коллега, репортер NGS24.RU Галина Сергиенко.

Квартирный вопрос

В 2014 году Ирина Витренко переехала в Красноярск из Донецка, чтобы быть поближе к дочери, которая училась здесь на третьем курсе университета и жила в общежитии. Женщина устроилась работать кондуктором на муниципальный маршрут, у нее не было ни российского паспорта, ни жилья. Директор предприятия отправил ходатайство в администрацию Свердловского района, чтобы Ирине с дочкой предоставили муниципальное жилье, ведь по закону оно им полагается. Женщина встала в льготную очередь, спустя несколько месяцев ей присвоили статус переселенца. А в 2015 году дали гражданство, российский паспорт и «гостинку» в 17 квадратов. Ирина подписала договор социального найма, особо не вникая.

В 2017 году она перевелась на работу в Красноярскую межрайонную больницу № 3 на должность участковой медсестры, соответствующее образование у нее есть. Поскольку Ирина работала в госучреждении, жилье за ней оставалось все последующие годы.

Состояние квартирки изначально было плачевным. Но мама с дочкой сделали небольшой ремонт, поставили душевую кабину, поклеили обои, купили немного мебели. Через несколько лет время потребовался ремонт посерьезней. Дочь Ирины, которая к тому времени вышла замуж и стала жить отдельно, посоветовала маме приватизировать квартиру — чтобы если уж вкладывать деньги, то в свою собственность.

— В коридорах у нас шарашкина контора, в подвале никто ничего не делает. И сейчас меня соседка затопила, потому что канализационные трубы все гнилые. С пятого этажа это всё добро пошло ко мне в комнату, надо срочно чинить, — поясняет Ирина.

«Гостинка» требует ремонта

«Гостинка» требует ремонта

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За эту площадь Ирина борется

За эту площадь Ирина борется

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«Если ему жилье приватизируют, меня на улицу выкинут»

Ирина долго думала, но всё же решилась и подала документы на приватизацию. Но администрация ей отказала, объяснив это тем, что квартира из спецжилфонда, о чем ранее Ирину никто не уведомил. Тогда она пошла в суд. И в этот момент произошло то, чего Ирина никак не ожидала: заявление на приватизацию подал неизвестный парень, который никогда в этой «гостинке» не жил.

— Я в суд подала иск, но заявились из администрации и сказали, что, извините-подвиньтесь, никакой приватизации мы ей не разрешаем. И теперь на эту «гостинку» подал документы на приватизацию какой-то парень 25-летний. Но он там не жил никогда! Мы не можем понять ничего, что-то там напутано. И, как я поняла, у него уже есть какое-то жилье. Он не жил тут, а на приватизацию подал. И если ему жилье приватизируют, меня на улицу выкинут, — говорит Ирина.

Женщина наняла юриста Андрея Примака, чтобы он помог ей получить право на недвижимость. Он пояснил, что есть все шансы выиграть дело. Квартирка числится в специализированном жилищном фонде как общежитие, и по закону комнату в общежитии действительно нельзя приватизировать. Но, по словам юриста, по всем остальным документам помещение проходит как квартира, а не комната в общежитии, соответственно, приватизировать ее можно.

— Согласно выписке ЕГРН, данное жилое помещение числится как квартира в многоквартирном доме, а не как общежитие спецжилфонда. Есть обязанность администрации при переводе таких помещений уведомлять регистрирующий орган — Росреестр. Этого сделано не было. Человек более 8 лет проживает в этой секционке, а ее администрация всеми силами пытается отобрать. Сейчас подан иск непонятными людьми тоже на приватизацию, они вообще никаких прав на нее не имели и не жили там, — рассказал нам юрист Андрей Примак.

Окна требуют замены

Окна требуют замены

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«Придет прокуратура и всех накажет»

Мы обратились за комментарием в пресс-службу администрации Свердловского района. Там настаивают, что жилье числится как комната в общежитии и приватизировать его нельзя.

Что касается мужчины, который подал документы на приватизацию, — в администрации сообщили, что не в курсе этого, но даже если он и подал, разрешение ему никто не даст. Также в администрации заверили, что на улицу Ирину никто не выгоняет и не выгонит до тех пор, пока она работает в больнице.

— Если наши юристы разрешат приватизировать, то придет прокуратура и, мягко говоря, всех накажет. Есть закон от 4 июля 1991 года. Общежитие — это, говоря юридическим языком, не только когда в доме комнаты и вахтер сидит. Специализированный жилой фонд может и в обычных домах находиться, некоторые квартиры отнесены к этой категории. Это могут быть не только комнаты, а малогабаритные квартиры, которые принадлежат муниципалитету и имеют категорию специализированно жилищного фонда, — пояснили в ведомстве.

Тем не менее Ирина и ее юрист пытаются через суд доказать, что женщина имеет право приватизировать «гостинку». NGS24.RU будет следить за этой историей.

Так выглядит подъезд, где проживает женщина

Так выглядит подъезд, где проживает женщина

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Ранее мы рассказывали, что семья из Норильска вложила в ремонт муниципальной квартиры 2 миллиона, а ее попросили вон. При этом в городе множество пустующих муниципальных квартир. Но без ремонта.

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