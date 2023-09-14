«Извините-подвиньтесь, никакой приватизации»: переселенка из Донецка боится остаться без жилья

В 2017 году она перевелась на работу в Красноярскую межрайонную больницу № 3 на должность участковой медсестры, соответствующее образование у нее есть. Поскольку Ирина работала в госучреждении, жилье за ней оставалось все последующие годы.

Состояние квартирки изначально было плачевным. Но мама с дочкой сделали небольшой ремонт, поставили душевую кабину, поклеили обои, купили немного мебели. Через несколько лет время потребовался ремонт посерьезней. Дочь Ирины, которая к тому времени вышла замуж и стала жить отдельно, посоветовала маме приватизировать квартиру — чтобы если уж вкладывать деньги, то в свою собственность.

