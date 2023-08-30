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СрочноПод Новосибирском строят склад за 15 миллиардов
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В двух домах в Новосибирске отремонтируют бомбоубежища — зданиям больше 70 лет

Дома находятся на Расточке и в микрорайоне Аэропорт

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За ремонт готовы заплатить почти 2 миллиона рублей

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В Новосибирске отремонтируют защитные сооружения гражданской обороны в двух районах. Они находятся на улице Мира, 28 и Аэропорт, 6.

Защитные сооружения гражданской обороны (ЗСГО) — это сооружения, предназначенные для защиты населения от поражающих факторов современных средств поражения (боеприпасов оружия массового поражения, обычных средств поражения), а также от вторичных факторов, возникающих при разрушении (повреждении потенциально опасных объектов). Об этом сообщается на сайте МЧС России.

Информацию о поиске подрядчика, который выполнит работы, опубликовали на сайте госзакупок. Заказчиком выступает департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска. В здании на Мира, 28, которое относится к микрорайону Расточка, находится бомбоубежище площадью 179 квадратных метров. В доме на улице Аэропорт, 6, есть два защитных сооружения площадью по 66,1 и 78,5 квадрата. По информации 2ГИС, дом на Мира построили в 1953 году, на улице Аэропорт — в 1937 году.

В бомбоубежищах отремонтируют стены, потолок, пол, двери, системы водопровода, канализации, вентиляции, электроснабжения. Максимальная стоимость работ — 1,9 миллиона рублей. Средства выделят из городского бюджета.

Заявки на торги принимают до 6 сентября. Ремонт должны закончить за 45 дней с момента заключения контракта.

В этом году в Новосибирске также решили отремонтировать бомбоубежище, которое находится в Тихом центре. На работы выделили более полумиллиона рублей.

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