Бомбоубежище площадью 104 квадрата отремонтируют в Тихом центре в Новосибирске

В Новосибирске отремонтируют сооружение гражданской обороны на улице Ленина, 18 в Тихом центре. На работы выделили 626,5 тысячи рублей.



Защитные сооружения гражданской обороны (ЗСГО) — это сооружения, предназначенные для защиты населения от поражающих факторов современных средств поражения (боеприпасов оружия массового поражения, обычных средств поражения), а также от вторичных факторов, возникающих при разрушении (повреждении потенциально опасных объектов). Об этом сообщается на сайте МЧС России.

