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Бомбоубежище площадью 104 квадрата отремонтируют в Тихом центре в Новосибирске

Сейчас власти ищут подрядчика

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Ремонт выполнят за 45 дней

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В Новосибирске отремонтируют сооружение гражданской обороны на улице Ленина, 18 в Тихом центре. На работы выделили 626,5 тысячи рублей.

Защитные сооружения гражданской обороны (ЗСГО) — это сооружения, предназначенные для защиты населения от поражающих факторов современных средств поражения (боеприпасов оружия массового поражения, обычных средств поражения), а также от вторичных факторов, возникающих при разрушении (повреждении потенциально опасных объектов). Об этом сообщается на сайте МЧС России.

Информацию о поиске подрядчика, который сделает ремонт, опубликовали на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска.

— Источником финансирования исполнения настоящего Контракта является бюджет города Новосибирска на 2023 год, — говорится в документах.

Площадь бомбоубежища составляет 104,7 квадратного метра. Подрядчик должен выполнить общестроительные работы, монтаж систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, а затем проверить их работоспособность.

Заявки на участие в торгах принимают до 25 мая. Бомбоубежище отремонтируют за 45 дней.

Ранее в Новосибирске начали искать подрядчика на ремонт сооружения гражданской обороны на улице Урицкого. Работы оценили в 570 тысяч рублей.

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