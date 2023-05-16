Бомбоубежище площадью 104 квадрата отремонтируют в Тихом центре в Новосибирске

В Новосибирске отремонтируют сооружение гражданской обороны на улице Ленина, 18 в Тихом центре. На работы выделили 626,5 тысячи рублей.
Защитные сооружения гражданской обороны (ЗСГО) — это сооружения, предназначенные для защиты населения от поражающих факторов современных средств поражения (боеприпасов оружия массового поражения, обычных средств поражения), а также от вторичных факторов, возникающих при разрушении (повреждении потенциально опасных объектов). Об этом сообщается на сайте МЧС России.
Информацию о поиске подрядчика, который сделает ремонт, опубликовали на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска.
— Источником финансирования исполнения настоящего Контракта является бюджет города Новосибирска на 2023 год, — говорится в документах.
Площадь бомбоубежища составляет 104,7 квадратного метра. Подрядчик должен выполнить общестроительные работы, монтаж систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, а затем проверить их работоспособность.
Заявки на участие в торгах принимают до 25 мая. Бомбоубежище отремонтируют за 45 дней.
Ранее в Новосибирске начали искать подрядчика на ремонт сооружения гражданской обороны на улице Урицкого. Работы оценили в 570 тысяч рублей.