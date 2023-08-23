Боты названивают сибирячке из-за долгов по ЖКХ — насколько это законно

— Мне регулярно звонят из управляющей компании и сообщают о задолженности по коммунальным услугам, которая образовалась в квартире, где я жила два года назад. Я ее снимала, и однажды позвонила в управляющую компанию, чтобы узнать, когда дадут горячую воду. Видимо, поэтому мой номер сохранили. Когда съехала, через несколько месяцев стали звонить с неизвестных номеров и сообщать об общей задолженности по коммунальным услугам. Сейчас продолжают звонить из-за новой просрочки, — говорит Анастасия.

