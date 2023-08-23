Боты названивают сибирячке из-за долгов по ЖКХ — насколько это законно

Жительница Новосибирска Анастасия заявила, что ей регулярно звонят из управляющей компании и СГК и сообщают о просроченных платежах за ЖКХ в квартире, где она больше не живет. Также девушке сообщают о долгах в ее квартире, даже если сумма небольшая. НГС поговорил со специалистами в сфере ЖКХ, чтобы выяснить, законны ли такие обзвоны.
— Мне регулярно звонят из управляющей компании и сообщают о задолженности по коммунальным услугам, которая образовалась в квартире, где я жила два года назад. Я ее снимала, и однажды позвонила в управляющую компанию, чтобы узнать, когда дадут горячую воду. Видимо, поэтому мой номер сохранили. Когда съехала, через несколько месяцев стали звонить с неизвестных номеров и сообщать об общей задолженности по коммунальным услугам. Сейчас продолжают звонить из-за новой просрочки, — говорит Анастасия.
Робот, настаивающий на погашении долга, звонит до тех пор, пока клиент не дослушает всю информацию до конца. По словам Анастасии, ей звонят и из «Сибирской генерирующей компании», если у нее образуется долг за теплоснабжение за один месяц. При этом отказаться от нежелательной беседы с ботом вряд ли получится — компании не нарушают права горожан.
— УК имеют право уведомлять клиентов о наличии задолженности на основании постановления правительства №354 — с помощью сообщения на электронную почту или телефонного звонка. Собственники дают согласие на обработку персональных данных, в том числе номера телефона, когда передают личную информацию компании, — объясняет в беседе с НГС судебный эксперт в сфере энергетики и ЖКХ Оксана Царапкина.
В «Сибирской генерирующей компании» журналисту НГС пояснили: компания не делит долги на крупные и небольшие. Так, если оплата по услугам за прошедший месяц не поступила до 10 числа следующего, компания вправе уведомить клиента о задолженности. При этом оповещение о долгах «не зависит от пожеланий должников». В случае, если клиент изменил место жительства, следует отправить компании актуальную информацию.
— Платежная дисциплина потребителей важна для выполнения ремонтных программ компании на теплосетях. Так, например, на 1 августа просроченная задолженность физических лиц в Новосибирске составляла 1,3 миллиарда рублей — это треть стоимости программы замены теплосетей города в этом году, — добавили в СГК.
В компании «Новосибирскэнергосбыт» корреспонденту НГС также объяснили звонки клиентам, сославшись на постановление правительства. По закону УК имеют право требовать оплаты услуг и уведомлять клиентов о задолженностях.
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