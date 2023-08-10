Сибирячке снесли лоджию без ее согласия, и она должна за это заплатить — что произошло

В итоге хозяйка квартиры, обратившаяся в суд, вместе с приставом привели рабочих, которые за один день демонтировали незаконную конструкцию. Деньги за работы взыщут с соседки.

Ранее благодаря приставам в Дзержинском районе Новосибирска с территории электроподстанции убрали торговый павильон.

