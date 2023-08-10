Сибирячке снесли лоджию без ее согласия, и она должна за это заплатить — что произошло

В Октябрьском районе Новосибирска женщина построила застекленную лоджию с перегородкой между балконами. Это решение не понравилось ее соседке, через суд она добилась, чтобы перегородку между балконами снесли.
Как рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Новосибирской области, хозяйка квартиры вернулась с работы и увидела, что ее 38-летняя соседка убрала часть балконного ограждения, а вместо него построила застекленную лоджию их газобетонных блоков. Женщина попросила вернуть всё как было, но ее соседка не послушалась.
При этом по проектной документации дома на балконе должны быть установлены металлические ограждения и перегородка.
— Тогда женщина обратилась в суд, который признал, что из-за внесенных изменений в конструкцию ограждения у истицы сократилась площадь балкона и не обеспечена необходимая безопасность, — отметили приставы.
Суд решил, что соседка, построившая лоджию, должна в течение месяца демонтировать ее и привести в соответствие с проектом. Но делать этого она не спешила, женщине назначили штраф в 5 тысяч рублей, но и это не помогло.
В итоге хозяйка квартиры, обратившаяся в суд, вместе с приставом привели рабочих, которые за один день демонтировали незаконную конструкцию. Деньги за работы взыщут с соседки.
Ранее благодаря приставам в Дзержинском районе Новосибирска с территории электроподстанции убрали торговый павильон.