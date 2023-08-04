В Дзержинском районе возле электроподстанции вырос торговый павильон — его не убирали месяцами

В Дзержинском районе Новосибирска с территории электроподстанции убрали торговый павильон. Индивидуальный предприниматель освободила площадку после требований судебных приставов.
— Представители региональных электрических сетей подали в суд на коммерсантку в связи с тем, что ее торговый павильон установлен в охранной зоне распределительной трансформаторной подстанции и тем самым создает препятствия в ее безопасной эксплуатации, а также угрозу жизни и здоровью граждан. Суд встал на сторону истца и обязал ответчика освободить территорию от нестационарного объекта, — рассказали в пресс-службе ФССП по Новосибирской области.
Как добавили судебные приставы, женщина несколько месяцев после окончания суда не убирала павильон. Ей заблокировали счета, вынесли ограничения в отношении имущества и выезда ее за пределы РФ. Также предпринимательница оплатила шесть штрафов и исполнительные сборы.
Житель Карасука погасил долг по алиментам почти в 300 тысяч рублей, чтобы поехать отдыхать в Турцию из Новосибирской области.