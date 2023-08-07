В доме на Кошурникова аварийно отключили свет — в некоторых квартирах сгорела техника

В начале августа в многоэтажке на улице Кошурникова произошло аварийное отключения света. Как сообщила НГС местная жительница, из-за скачка напряжение в нескольких квартирах сгорела бытовая техника.
Инцидент произошел 2 августа в дома на улице Кошурникова. По информации 2ГИС, в здании 26 этажей.
— Кто находился дома в момент скачка напряжения, сообщает, что было очень страшно, свет сам включался и выключался, провода трещали, взрывались лампочки и дымилась техника, — рассказала НГС жительница дома.
По словам женщины, в результате отключения у некоторых жильцов дома сгорела бытовая техника, в том числе холодильники, посудомоечные машины, телевизоры. Позже специалисты УК составили с владельцами квартир акты о неисправности оборудования.
— Это еще не все были дома. Отключение произошло во всем здании. Жильцы в шоке, что делать дальше — никто не знает. Ведь кто-то обойдется просто ремонтом, а некоторым придется покупать новую дорогостоящую технику, — рассказала женщина. — УК ходила и писала акты. Сказали: «Делайте ремонт за свой счет, собирайте чеки и акты выполненных работ».
Сибирячка прислала НГС скриншоты общедомового чата, в котором жильцы квартир обсуждали аварийное отключение. Часть жильцов сообщила о задымлении техники, другие заявили, что у них перестали работать плиты, холодильники и прочее.
По словам женщины, после произошедшего жители дома начали помогать друг другу. Они делились интернетом и местами на полках в холодильниках.
—Соседи сразу начали помогать друг другу: предлагали место в своей морозильной камере, делились блоками для роутеров, а также паролями от Wi-Fi, — рассказала женщина.
НГС позвонил в управляющую компанию с просьбой прокомментировать ситуацию, но в организации отказались отвечать по телефону на вопросы журналиста. Корреспондент издания направил запрос организации.
В начале августа в Новосибирске более 2 тысяч человек остались без света при несанкционированных работах в зоне ЛЭП. Грузовик задел провода, что вызвало замыкание оборудования.