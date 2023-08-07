В доме на Кошурникова аварийно отключили свет — в некоторых квартирах сгорела техника

— Это еще не все были дома. Отключение произошло во всем здании. Жильцы в шоке, что делать дальше — никто не знает. Ведь кто-то обойдется просто ремонтом, а некоторым придется покупать новую дорогостоящую технику, — рассказала женщина. — УК ходила и писала акты. Сказали: «Делайте ремонт за свой счет, собирайте чеки и акты выполненных работ».



Сибирячка прислала НГС скриншоты общедомового чата, в котором жильцы квартир обсуждали аварийное отключение. Часть жильцов сообщила о задымлении техники, другие заявили, что у них перестали работать плиты, холодильники и прочее.

