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Последнее отключение за лето. Дома Новосибирска остались без горячей воды — список улиц

Воды не будет в двух районах

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Начался 12-й этап гидравлических испытаний теплосетей, 13-й этап пройдет без отключений воды

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Сегодня, 2 августа, в Новосибирске начался финальный этап испытаний на теплосетях. Воду отключили в домах Октябрьского и Дзержинского районов, давление поднимут в трубах до 8 августа, а далее будут устранять выявленные повреждения.

— Максимальный срок отсутствия горячей воды, с учетом времени на ремонт, — август включительно, — сообщили в пресс-службе СГК.

Горячей воды не будет на улицах, которые относятся к зоне ТЭЦ-5 в перекачивающей насосной станции № 11: Суркова, Гладкова, Геофизическая, Национальная (от 10-го Трикотажного переулка до Гусинбродского шоссе), Куприна, Есенина, Кошурникова, Журавлева, Федосеева, Гаранина, Воинская, Лежена, Стофато, Добролюбова, Бориса Богаткова (от Кошурникова до Артиллерийской), Никитина, Панфиловцев, Гурьевская, Тополевая, территория Военного городка.

Испытания на теплосетях проводят водой более 40 градусов, поэтому жителей просят быть осторожнее и о выходе воды сообщать по телефонам: (383) 289-01-45 — call-центр СГК; (383) 261-44-37, 261-41-41 — диспетчерский пункт 5-го района тепловых сетей; (383) 227-44-44, 218-68-88, 051 — единая диспетчерская служба мэрии.

Ранее НГС писал о проблеме жителей многоэтажки в двух минутах ходьбы от станции метро «Студенческая». Там подвал затапливает кипятком.

Обновлено. По данным пресс-центра мэрии, испытания продлятся со 2 по 8 августа, максимальный срок отключения горячей воды — 13 августа.

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Отлючение водыТЭЦСГКТеплосети
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