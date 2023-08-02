Последнее отключение за лето. Дома Новосибирска остались без горячей воды — список улиц

Сегодня, 2 августа, в Новосибирске начался финальный этап испытаний на теплосетях. Воду отключили в домах Октябрьского и Дзержинского районов, давление поднимут в трубах до
— Максимальный срок отсутствия горячей воды, с учетом времени на ремонт, — август включительно, — сообщили в пресс-службе СГК.
Горячей воды не будет на улицах, которые относятся к зоне
Испытания на теплосетях проводят водой более 40 градусов, поэтому жителей просят быть осторожнее и о выходе воды сообщать по телефонам:
Ранее НГС писал о проблеме жителей многоэтажки в двух минутах ходьбы от станции метро «Студенческая». Там подвал затапливает кипятком.