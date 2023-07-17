Подвал новосибирской пятиэтажки залило водой — жители заявляют, что это длится уже 10 дней

— 7 июля мы обнаружили, что подвал здания топит, и топит сильно, оставили заявки где только можно. Только в ночь с субботы на воскресенье (с 8 на 9 июля) до нас добрались аварийные службы горводоканала. Течь обнаружили, двор разрыли, течь устранили временными мерами — тупо деревянные чопики в трубы забили и засыпали яму. Вместе с тем подвал и сегодня затоплен водой, — рассказал НГС Максим Мерцалов.

