Подвал новосибирской пятиэтажки залило водой — жители заявляют, что это длится уже 10 дней

В пятиэтажном доме на проспекте Дзержинского, 2 в Новосибирске подвал затопило водой. Трубу прорвало еще 7 июля, заявляют местные жители, а последствия коммунальной аварии полностью не устранены до сих пор.
— 7 июля мы обнаружили, что подвал здания топит, и топит сильно, оставили заявки где только можно. Только в ночь с субботы на воскресенье (с 8 на 9 июля) до нас добрались аварийные службы горводоканала. Течь обнаружили, двор разрыли, течь устранили временными мерами — тупо деревянные чопики в трубы забили и засыпали яму. Вместе с тем подвал и сегодня затоплен водой, — рассказал НГС Максим Мерцалов.
В управляющей компании «Дзержинец» заявили, что проблема в подвале уже решена.
— Нет там в подвале воды, всё это неправда! Я занимался этим вопросом в пятницу — там лишь остаточные явления. Вам я ничего рассказывать не буду: вопрос решен. Это не телефонный разговор, да и у меня совещание сейчас, — так, прежде чем положить трубку, ответил НГС мужчина, которого в диспетчерской назвали техническим директором УК Николаем Николаевичем.
Жители дома заявили, что в управляющей компании транслируют недостоверную информацию, и в качестве подтверждения прислали в редакцию видео. Максим Мерцалов уверяет, что оно снято сегодня, 17 июля.
Жители дома сообщили, что сегодня к ним приезжали специалисты Государственной жилищной инспекции Новосибирской области. НГС направил в ГЖИ запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, на момент публикации редакция не получила обратной связи.
17 июля в домах на Иванова и Рябиновой в Академгородке по батареям пустили горячую воду — из-за этого система отопления начала нагревать дома. При этом, по данным Новосибирского гидрометцентра, температура на улице достигала +26 градусов.