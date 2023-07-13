«Вахтовиков нужно расселить»: семья вложила в ремонт муниципальной квартиры 2 миллиона, а ее попросили вон

— Дали нам большую четырехкомнатную квартиру из-под бичёвника, всю сожженную. Там люди костры жгли. Я ее взяла, потому что другого выхода не было. А в съемной квартире с детьми у меня не было желания находиться. Мы ее восстановили, у нас ушло очень много денег, мы ее делали полностью под себя, натягивали потолки, меняли окна. Там даже пола не было, унитаза, — вспоминает Наталья.



К сожалению, фото до ремонта Наталья найти не смогла, но сделала снимки соседней муниципальной квартиры — по ее словам, выделенное ей жилье было в еще более плачевном состоянии.