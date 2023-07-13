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«Вахтовиков нужно расселить»: семья вложила в ремонт муниципальной квартиры 2 миллиона, а ее попросили вон

При этом в Норильске множество пустующих муниципальных квартир. Но без ремонта

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Примерно в таком виде находилась квартира, когда семья Ковалевых в нее въехала

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Семья из Норильска вложила в ремонт муниципальной квартиры около 2 миллионов рублей, потому что им выделили захламленное жилье, а жить где-то было нужно. Но после ремонта квартиру у семьи решили забрать — и выселить на улицу с инвалидом и маленьким ребенком. При этом на балансе города висит несколько десятков свободных муниципальных квартир, просто в них нет ремонта, а вкладываться никто не хочет. В ситуации разбиралась наша красноярская коллега, корреспондент NGS24.RU Галина Сергиенко.

Квартирный вопрос

Наталья Ковалева со своей семьей переехала из Кемеровской области в Норильск в 2016 году. В 2019-м женщина устроилась на работу в МУП «ТПО Торгсервис» — главным специалистом по расчету зарплаты. У Ковалевой двое детей. Один из них уже совершеннолетний, но с инвалидностью. Семье выделили четырехкомнатную муниципальную квартиру. Жилье было полностью убитым: комнаты забиты мусором, стены в саже, имеющаяся мебель непригодна для использования. Семья Ковалевых набрала кредитов на 2 миллиона рублей и сделала в квартире достойный ремонт.

— Дали нам большую четырехкомнатную квартиру из-под бичёвника, всю сожженную. Там люди костры жгли. Я ее взяла, потому что другого выхода не было. А в съемной квартире с детьми у меня не было желания находиться. Мы ее восстановили, у нас ушло очень много денег, мы ее делали полностью под себя, натягивали потолки, меняли окна. Там даже пола не было, унитаза, — вспоминает Наталья.

К сожалению, фото до ремонта Наталья найти не смогла, но сделала снимки соседней муниципальной квартиры — по ее словам, выделенное ей жилье было в еще более плачевном состоянии.

Слева — примерно в таком виде была квартира Натальи при получении, справа — квартира Натальи после ремонта

Слева — примерно в таком виде была квартира Натальи при получении, справа — квартира Натальи после ремонта

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Спустя год, в 2020-м, началась пандемия коронавируса, работы стало меньше, поэтому все премии у Натальи убрали, зарплата упала в разы. Денег не хватало, женщина была вынуждена уйти на другую работу — устроилась в ЖЭК, также муниципальный. И почти сразу семью попросили съехать из муниципальной квартиры. Но так как в доме прописаны инвалид и несовершеннолетний ребенок, их нельзя выселить без предоставления другого жилья. Женщина пошла за помощью в управление жилфонда Норильска.

— Я написала в жилой фонд и на главу администрации ходатайство о том, что я продолжаю работать на территории муниципального округа. Что я не уволена, что я не бичёвка никакая. Мне сказали: «Нет, выселяйтесь. Потому что вы расторгли трудовые отношения», — поясняет Наталья.

А дальше — больше.

— Он [Кирилл Демидов, начальник управления жилфонда Норильска] говорит: «А кто сказал, что вам вообще что-то выделят? Я дойду до Верховного суда, но вы не получите ничего». Он издевался над нами, сидел, улыбался, — говорит женщина.

Квартира Натальи после ремонта

Квартира Натальи после ремонта

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«Вахтовиков нужно расселить»

Наталья наняла юриста, но он оказался внештатным сотрудником жилищного фонда и, как думает женщина, намеренно проиграл процесс — Норильский суд принял решение выселить семью Ковалевых. Тогда женщина сама решила разобраться в деле и подала апелляцию в краевой суд, он отменил решение Норильского суда. Пока квартира осталась за семьей, но жилфонд продолжает судиться, и дело еще не закончено.

— Квартира была брошенная, столько лет пустующая. Мы ее отремонтировали, и мне начали звонить из заполярного жилищного реестра с вопросом, когда мы уже выселимся, потому что приехала часть вахтовиков и их нужно расселить, — вспоминает Наталья.

Женщина понимает, что ситуация может повториться. Утверждает, что ей угрожали при личных встречах и по телефону — к сожалению, Наталья не записала угрозы на телефон. Теперь она хочет привлечь к ответственности тех, кто пытался ее выселить, для этого женщина наняла другого юриста — Руслана Абдуллаева.

— Администрация города незаконно пыталась выселить на улицу семью Ковалевых. Капитально отремонтировано за деньги семьи муниципальное жилье. Жалоба в прокуратуру на нарушение прав и законов была проигнорирована, проверку незаконных действий со стороны администрации города не проводили. По данному факту в отношении указанных лиц готовится заявление в следственные органы, — говорит юрист Натальи Руслан Абдуллаев.

«Мы сделали из квартиры конфетку, и теперь ее хотят забрать», — говорит Наталья

«Мы сделали из квартиры конфетку, и теперь ее хотят забрать», — говорит Наталья

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На балансе много пустующих квартир

Как сообщил корреспонденту NGS24.RU собственный источник, сейчас в Норильске пустует множество муниципальных квартир, но большинство из них убиты — без окон и дверей, такие же, какой была до ремонта квартира Ковалевых. И заселяться туда никто не хочет, как и делать ремонт. А вахтовиков в город приезжает множество — их нужно где-то размещать.

Таких квартир в Норильске полно

Таких квартир в Норильске полно

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Мы отправили официальный запрос в прокуратуру Красноярского края с просьбой прокомментировать ситуацию, но ответа в установленный законом срок мы не получили. Звонки и сообщения в пресс-службу прокуратуры также были проигнорированы.

Мы также обратились за комментарием в управление жилищного фонда города Норильска, но на телефонные звонки там никто не ответил. Поэтому мы отправили в службу официальный запрос, как только получим ответ — опубликуем.

Документ, доказывающий, что много муниципальных квартир пустует

Документ, доказывающий, что много муниципальных квартир пустует

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Наталья хочет, чтобы у ее детей была крыша над головой. По словам женщины, она готова выехать, но только если ее сыну-инвалиду дадут другую квартиру. Причем пригодную для жизни, как это положено по закону.

До этого мы писали, как две семьи выселяют из домов в глухой тайге в Курагинском районе. Рассказали, кому помешали отшельники.

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