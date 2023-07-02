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«Обнимающий минимализм»: новосибирские дизайнеры создали проект гостиной для шоу на НТВ

Архитекторы решили по максимуму сохранить единство с природой

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Владельцы дома заранее рассказали о своих предпочтениях

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Новосибирские дизайнеры Сергей Терехин и Юлия Каризина создали дизайн гостиной для передачи «Дачный ответ» на телеканале НТВ. Выпуск шоу вышел в эфир сегодня, 2 июля.

Как рассказали владельцы дома Алексей и Светлана Русановы, они мечтали о светлой гостиной, где могла бы собираться их большая семья.

— Хочется сохранить как можно больше света, так как в доме большие окна. Хотелось бы обустроить уютный камин, а также обустроить зону, где можно играть в настольные игры, — отметили владельцы дома.

По словам дизайнеров, они решили сохранить в интерьере единство с природой и по максимуму визуально расширить пространство.

— Владельцы любят свежий воздух и свежие продукты, собственно этим мы и вдохновлялись, когда создавали интерьер для этого дома. Мы постарались сделать всё максимально светлое, максимально мягкое. Использовали природные формы. Мы назвали этот проект «Обнимающий минимализм», — рассказа архитектор Сергей Терехин.

Семья мечтала о большой и светлой гостиной

Семья мечтала о большой и светлой гостиной

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После проведенного ремонта Алексей и Светлана остались довольны обновленным интерьером.

— Мы благодарны людям, кто творил своими руками этот интересный замысел дизайнеров. Отдельно хотим отметить дизайнеров проекта — Сергея Терехина и Юлию Каризину. Не скроем, были опасения, что цветовое решение гостиной будет более ярким, материал и форма лестницы будут непонятны и просты. Но Сергей и Юлия учли все наши пожелания, почувствовали «химию» нашей семьи, — отметили владельцы дома.

Ранее мы рассказывали историю сибирской пары, которая построила коттедж под старую дачу. На это им понадобилось 50 дней.

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ДизайнерыНТВНовосибирск
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