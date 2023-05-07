Такие хоромы нужны самому. В Новосибирске семью выселяют из квартиры — они вложили в нее 3 миллиона, а продавец через 2 года передумал

Семья из Новокузнецка договорилась с жительницей Новосибирска о покупке у нее двухкомнатной студии. Сделка должна была состоять из двух этапов: погашение ипотеки и дальнейший переход права собственности с доплатой в 1,6 миллиона рублей продавцу. Покупатели погасили ипотеку и успели переехать, но потом их вежливо попросили покинуть квартиру, а после отказа последовал иск в суд. Решение вынесли в пользу продавца, и теперь семья должна покинуть квартиру, в которую они уже вложили порядка 3 миллионов рублей. Но идти им некуда, студия — это единственное жилье для них и их детей. В ситуации разбирался журналист НГС Виктор Бобровников.
«Идти нам больше некуда!»
Осенью 2020 супруги Ирина и Дмитрий Брит с двумя детьми решили переехать в Новосибирск из Новокузнецка. На популярном сайте недвижимости нашли подходящий вариант — двухкомнатную студию на Аникина, 16.
— Объявление было размещено агентством недвижимости «Этажи». Квартира находилась в ипотеке, но собственник был готов ее уступить на определенных условиях, которые нам подходили, — рассказала НГС Ирина Брит.
14 ноября 2020 года Брит заключили с продавцом Ксенией Шевцовой предварительный договор, по условиям которого покупатели дают 50 тысяч рублей продавцу в качестве задатка, гасят остаток ипотеки в 2,45 миллиона рублей, а еще 1,65 миллиона доплачивают после перехода права собственности на жилье. В договоре общая цена недвижимости была обозначена 4,15 миллиона рублей, и изменению по желанию одной из сторон она не подлежала.
— Мы свои обязательства по предварительному договору исполнили, отдав 2,5 миллиона рублей. Заехали в квартиру, нас прописали. Мы приступили к ремонту. Шевцова должна была урегулировать вопросы с опекой, так как сама брала ипотеку с маткапиталом. После этого мы уже должны были регистрировать право собственности и отдавать остаток суммы продавцу, — объяснила Ирина Брит.
После погашения ипотеки Ксения Шевцова получила на руки закладную, и риелтор записал ее к нотариусу для выделения долей ее детям.
— Шевцова к нотариусу так и не пришла, сказала, что потеряла свидетельство на маткапитал. Вскоре она заявила, что взяла взаймы деньги у микрокредитной компании и не вернула, поэтому был наложен запрет на регистрационные действия с квартирой. Мы подумали и решили закрыть ее долг в 50 с лишним тысяч рублей. А куда деваться, идти нам больше некуда! — вспоминает Ирина Брит.
Редакция НГС располагает расписками супругов Шевцовых о получении от Брит 2,705 миллиона рублей. С учетом вложенного на ремонт инвестиции покупателей превысили 3 миллиона. Но продавец вместо заключения основного договора выдал оригинальный маневр: Ксения обратилась в суд с требованием признать предварительный договор недействительным. Это нужно было для последующего выселения семьи Брит из квартиры.
— Ксения Шевцова меня везде заблокировала и перестала выходить на связь. Теперь мы встречаемся с ней только в суде, — вздыхает Ирина Брит.
Позиция Шевцовой
От развернутого интервью НГС Ксения Шевцова отказалась, сославшись на тайну следствия по уголовному делу о мошенничестве на 2,7 миллиона рублей. Оно было возбуждено в марте 2023-го, потерпевшая — Ирина Брит, подозреваемые — неустановленные лица. На вопросы журналиста НГС ответил ее представитель Сергей Кольцов.
— Еще при заключении предварительного договора Ирине Брит предоставили исчерпывающую информацию о квартире, о том, что она в ипотеке и на нее использовался маткапитал, а доли детям не выделялись. Денег, которые покупатель направил на погашение ипотеки, на это не хватило, так как банк захотел получить больше. Более полугода потребовалось, чтобы урегулировать спор с банком и снять обременение, — говорит Кольцов.
Единственное, что Шевцова сама сказала НГС, — это то, что в 2021 году предлагала Брит вернуть 2,7 миллиона рублей, но та якобы отказалась из-за ее неучтенных расходов на ремонт квартиры.
— И Шевцова, и ее дети прописаны в этой спорной квартире, но сейчас они вынуждены снимать жилье. И она как собственник не имеет возможности проживать в собственной квартире. Моя клиентка готова вернуть Брит 2,7 миллиона рублей, чтобы вернуться к исходному положению. Но Ирина хочет получить больше, с чем мы не согласны, — добавил Кольцов.
Что решил суд
Ксения Шевцова обратилась в суд с требованием о выселении семьи Брит из спорной квартиры. 27 марта 2023 года решение вынесли в пользу истца. Ирина подала апелляцию, она еще не рассмотрена. Несостоявшаяся покупательница убеждена, что завершение сделки сорвалось исключительно по вине Шевцовой.
— Мы выяснили, что Шевцова набрала займов еще и у физических лиц, их она тоже не возвращала. Кредиторы обращались в суд и выигрывали, что послужило основанием для службы судебных приставов наложить запрет на регистрационные действия с этой квартирой. Это стало первым препятствием к заключению основного договора. Вторым — то, что продавец целый год уклонялась от выделения долей детям, — говорит представитель Брит, адвокат Наталья Беспалова.
Ирина Брит подала встречный иск, потребовав компенсации за вложенное в квартиру на Аникина,16. 30 января 2023 года решение вынесли в ее пользу: Шевцову обязали выплатить Брит 2,7 миллиона, направленные на погашение ипотеки, еще 388 тысяч рублей, потраченных на ремонт, 465 тысяч — в качестве процентов за пользование чужими деньгами и убытки в размере 610 тысяч рублей. Всего более четырех миллионов.
— Это решение мы обжаловали, согласны лишь на возвращение 2,7 миллиона рублей. Мы были готовы сделать это еще в 2021 года, но Брит отказались. Они решили на этой ситуации заработать, что усугубило разногласия, — считает Сергей Кольцов.
Ирина Брит, со своей стороны, отрицает, Шевцова предлагала ей вернуть 2,7 миллиона.
— Такого не было никогда, это такой способ защиты просто. В суде она говорила, что это мы ей еще должны, так как не платим за проживание в квартире, — заявила Брит.
И решение суда о выселении семьи Брит, и решение о взыскании в ее пользу 4 миллионов рублей с Шевцовой обжалуются сторонами. Значит, точка в этом запутанном жилищном споре еще не поставлена. На момент публикации материала семья Брит проживает в спорной квартире.
Ранее НГС подготовил инструкцию для тех, кто собрался покупать квартиру. В ней отражены простые и важные аспекты, которые помогут не лишиться денег и жилья.