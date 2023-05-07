Такие хоромы нужны самому. В Новосибирске семью выселяют из квартиры — они вложили в нее 3 миллиона, а продавец через 2 года передумал

«Идти нам больше некуда!»

Осенью 2020 супруги Ирина и Дмитрий Брит с двумя детьми решили переехать в Новосибирск из Новокузнецка. На популярном сайте недвижимости нашли подходящий вариант — двухкомнатную студию на Аникина, 16.



— Объявление было размещено агентством недвижимости «Этажи». Квартира находилась в ипотеке, но собственник был готов ее уступить на определенных условиях, которые нам подходили, — рассказала НГС Ирина Брит.



14 ноября 2020 года Брит заключили с продавцом Ксенией Шевцовой предварительный договор, по условиям которого покупатели дают 50 тысяч рублей продавцу в качестве задатка, гасят остаток ипотеки в 2,45 миллиона рублей, а еще 1,65 миллиона доплачивают после перехода права собственности на жилье. В договоре общая цена недвижимости была обозначена 4,15 миллиона рублей, и изменению по желанию одной из сторон она не подлежала.

