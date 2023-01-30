Как защититься от продавца-банкрота и соседей-дебоширов? Инструкция для тех, кто собрался покупать квартиру

По мнению экспертов управления Росреестра по Свердловской области, при покупке квартиры в новостройке по договору долевого участия риски покупателя практически минимальны. Спасает федеральный закон 204-ФЗ, который защищает права дольщиков.

А вот со вторичкой нужно быть внимательнее.

— В первую очередь необходимо изучить правоустанавливающие документы, предоставить их должен продавец. Это может быть свидетельство о праве на наследство, договор купли-продажи, договор долевого участия или уступки права требования, договор приватизации и так далее. Если правоустанавливающим документом является договор, то при его изучении необходимо обратить внимание на данные участников сделки, на адрес и площадь квартиры, на существенные условия договора, — советуют в Росреестре.

