В Омске соседи полтора года не могли поделить мангал. Решать их спор пришлось Верховному суду

Формально в России непрецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления Пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» мы разбираем решения ВС РФ, постановления пленума и практику их применения по спорным или особо актуальным вопросам, а также заглядываем в интересные дела нижестоящих судов.
Полностью избежать конфликтов с соседями мало кому удается — слишком уж много причин для ссоры, когда живешь в многоквартирном доме: один курит в подъезде, другой вечеринки по ночам устраивает, у третьих дети в лифте рисуют, а четвертому вечно всё не нравится. Многие проблемы можно решить мирно, просто поговорив с соседом, но иногда люди прибегают к крайним мерам — так в Новосибирске соседи пригрозили женщине с двадцатью кошками отравить ее питомцев, в Свердловской области из-за громкой музыки соседи подрались в лифте, а у двух жителей Новокузнецка конфликт по поводу парковочного места дошел до поножовщины. Герои сегодняшней истории, обошлись без рукоприкладства и стали решать проблему цивилизованным способом — пошли в суд. Предметом спора жителей омского многоквартирного дома стал мангал во дворе, судьбу которого суды решали полтора года.
Имена участников судебного процесса изменены.
Началась эта история осенью 2020 года: собственники квартир провели заочное общее собрание и приняли решение сделать въезд во двор закрытым, а территорию благоустроить. Металлические ворота и калитку установили, а вместе с ними установили ограждение, которым от общей собственности был отделен небольшой участок — его присвоили владельцы квартир
Группа собственников квартир обратилась в суд с требованием обязать Бородина и Рассказову снести металлические ограждения и убрать замки. Ворота и калитку они тоже просили убрать, мотивируя это тем, что собрание было проведено не по закону — нарушена процедура проведения, привлечены посторонние люди, протокол собрания тоже не по правилам оформлен. Одним словом, всё неправильно. И, в конце концов, участок двора — это общая собственность, и владельцы двух квартир не могут ее вот так вот просто взять и захватить. «Захватчики», в свою очередь, потребовали обязать недовольных соседей демонтировать всё построенное за свой счет.
Суд изучил документы и с истцами частично согласился — ограждения на общедомовой территории установлены без законных оснований, это фактически выдел в натуре своих долей в праве общей долевой собственности на земельный участок. Сделано это без согласия всех собственников, так что права соседей нарушены — убирайте свои заборы, причем за свой счет. Бородин и Рассказова подали апелляцию, и вышестоящий суд пересмотрел решение: забор он постановил не сносить, но поручил выдать всем ключи от зоны отдыха. Кассационный суд, куда обратились ответчики, согласился с коллегами и оставил решение без изменений. Тогда Леонид и Виктория дошли до Верховного суда.
Итог этой истории
Верховный суд еще раз изучил дело и пришел к неожиданному выводу. Он заявил, что, судя по протоколу собрания, речь шла о благоустройстве территории, но конкретной схемы-плана в документах не было, конкретных действий по благоустройству тоже. Верховный суд задается вопросом: является ли установка забора благоустройством? И заключает: непонятно, нужно установить. Принималось ли решение на общем собрании на самом деле? Тоже как-то неясно. Доказывать это всё меж тем должны истцы.
Опять же суд должен был ориентироваться на требования, которые заявлены истцами. Они просили снести забор, а апелляционная инстанция почему-то решила, что нужно выдать им ключи, то есть самостоятельно избрала иной способ защиты нарушенных прав истцов. Оснований для этого не было. Так что с учетом всех нарушений оставлять решение прежним нельзя.
ВС РФ постановил снять с Виктории и Леонида обязанность раздать всем ключи. Правда, это не стало их победой — дело вернули обратно в апелляционную инстанцию, Омский областной суд. Он заключил, что решение первой инстанции нужно оставить в силе — тем, кто построил забор, придется его сносить. Не повлияло на решение суда даже то, что Бородин за это время успел продать квартиру — кусок земли он огородил забором незаконно, так что продать его вместе с квартирой он не мог. Значит, и сносить забор ему придется за свой счет.