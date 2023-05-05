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Это вообще законно?Обзор

В Омске соседи полтора года не могли поделить мангал. Решать их спор пришлось Верховному суду

Зону отдыха построили во дворе многоквартирного дома

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Один из судов решил, что соседям нужно просто поделиться ключами от зоны отдыха, но Верховный суд не согласился

Один из судов решил, что соседям нужно просто поделиться ключами от зоны отдыха, но Верховный суд не согласился

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Формально в России непрецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления Пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» мы разбираем решения ВС РФ, постановления пленума и практику их применения по спорным или особо актуальным вопросам, а также заглядываем в интересные дела нижестоящих судов.

Полностью избежать конфликтов с соседями мало кому удается — слишком уж много причин для ссоры, когда живешь в многоквартирном доме: один курит в подъезде, другой вечеринки по ночам устраивает, у третьих дети в лифте рисуют, а четвертому вечно всё не нравится. Многие проблемы можно решить мирно, просто поговорив с соседом, но иногда люди прибегают к крайним мерам — так в Новосибирске соседи пригрозили женщине с двадцатью кошками отравить ее питомцев, в Свердловской области из-за громкой музыки соседи подрались в лифте, а у двух жителей Новокузнецка конфликт по поводу парковочного места дошел до поножовщины. Герои сегодняшней истории, обошлись без рукоприкладства и стали решать проблему цивилизованным способом — пошли в суд. Предметом спора жителей омского многоквартирного дома стал мангал во дворе, судьбу которого суды решали полтора года.

Имена участников судебного процесса изменены.

Началась эта история осенью 2020 года: собственники квартир провели заочное общее собрание и приняли решение сделать въезд во двор закрытым, а территорию благоустроить. Металлические ворота и калитку установили, а вместе с ними установили ограждение, которым от общей собственности был отделен небольшой участок — его присвоили владельцы квартир № 6 и 7, назовем их Леонид Бородин и Виктория Рассказова. На огороженном участке, который был под окнами их квартир, Виктория и Леонид построили беседку, кресла и мангальную зону, но для других соседей ее закрыли — вроде как вы на ворота и калитку не скидывались, на мангал и беседку тоже, вот и сидите теперь без шашлыков. Соседям это не понравилось.

Группа собственников квартир обратилась в суд с требованием обязать Бородина и Рассказову снести металлические ограждения и убрать замки. Ворота и калитку они тоже просили убрать, мотивируя это тем, что собрание было проведено не по закону — нарушена процедура проведения, привлечены посторонние люди, протокол собрания тоже не по правилам оформлен. Одним словом, всё неправильно. И, в конце концов, участок двора — это общая собственность, и владельцы двух квартир не могут ее вот так вот просто взять и захватить. «Захватчики», в свою очередь, потребовали обязать недовольных соседей демонтировать всё построенное за свой счет.

Суд изучил документы и с истцами частично согласился — ограждения на общедомовой территории установлены без законных оснований, это фактически выдел в натуре своих долей в праве общей долевой собственности на земельный участок. Сделано это без согласия всех собственников, так что права соседей нарушены — убирайте свои заборы, причем за свой счет. Бородин и Рассказова подали апелляцию, и вышестоящий суд пересмотрел решение: забор он постановил не сносить, но поручил выдать всем ключи от зоны отдыха. Кассационный суд, куда обратились ответчики, согласился с коллегами и оставил решение без изменений. Тогда Леонид и Виктория дошли до Верховного суда.

Итог этой истории

Верховный суд еще раз изучил дело и пришел к неожиданному выводу. Он заявил, что, судя по протоколу собрания, речь шла о благоустройстве территории, но конкретной схемы-плана в документах не было, конкретных действий по благоустройству тоже. Верховный суд задается вопросом: является ли установка забора благоустройством? И заключает: непонятно, нужно установить. Принималось ли решение на общем собрании на самом деле? Тоже как-то неясно. Доказывать это всё меж тем должны истцы.

Опять же суд должен был ориентироваться на требования, которые заявлены истцами. Они просили снести забор, а апелляционная инстанция почему-то решила, что нужно выдать им ключи, то есть самостоятельно избрала иной способ защиты нарушенных прав истцов. Оснований для этого не было. Так что с учетом всех нарушений оставлять решение прежним нельзя.

ВС РФ постановил снять с Виктории и Леонида обязанность раздать всем ключи. Правда, это не стало их победой — дело вернули обратно в апелляционную инстанцию, Омский областной суд. Он заключил, что решение первой инстанции нужно оставить в силе — тем, кто построил забор, придется его сносить. Не повлияло на решение суда даже то, что Бородин за это время успел продать квартиру — кусок земли он огородил забором незаконно, так что продать его вместе с квартирой он не мог. Значит, и сносить забор ему придется за свой счет.

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