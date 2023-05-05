В Омске соседи полтора года не могли поделить мангал. Решать их спор пришлось Верховному суду

Полностью избежать конфликтов с соседями мало кому удается — слишком уж много причин для ссоры, когда живешь в многоквартирном доме: один курит в подъезде, другой вечеринки по ночам устраивает, у третьих дети в лифте рисуют, а четвертому вечно всё не нравится. Многие проблемы можно решить мирно, просто поговорив с соседом, но иногда люди прибегают к крайним мерам — так в Новосибирске соседи пригрозили женщине с двадцатью кошками отравить ее питомцев, в Свердловской области из-за громкой музыки соседи подрались в лифте, а у двух жителей Новокузнецка конфликт по поводу парковочного места дошел до поножовщины. Герои сегодняшней истории, обошлись без рукоприкладства и стали решать проблему цивилизованным способом — пошли в суд. Предметом спора жителей омского многоквартирного дома стал мангал во дворе, судьбу которого суды решали полтора года.

