Еще ОДНо повышение: россиянам пересчитали свет и отопление в подъездах — насколько вырастут счета?

Новые нормативы

Изменились нормативы расчета на общедомовые нужды (ОДН) — это электричество, отопление, вода в подъезде дома, платеж за опрессовку труб и отведение сточных вод. В квитанциях эта строка находится в графе «Содержание жилья» (или «Содержание жилого помещения»). Все эти платежи идут в управляющую компанию или ТСЖ. Именно это решение и призвал отменить Сергей Миронов. Новые квитанции пользователи будут получать уже после 1 апреля, и Миронов считает, что это решение — «коммунальная бомба».

— По итогам I квартала, который у нас заканчивается 1 апреля, по новым правилам будет перерасчитываться плата за общедомовые нужды. Действовавшие ранее ограничения для этих платежей отменяются — управляющие компании смогут выставлять какие угодно счета, — уверен Сергей Миронов. — При этом вводится порядок, когда добросовестным собственникам смогут начислять за неплательщиков. И в целом граждане будут оплачивать все «недоимки» УК. Некоторые уже начали получать счета, которые вдвое выше прежних. Это неприемлемо! Люди не богатеют! Нельзя на них вешать все провалы и финансовые дыры ЖКХ.

