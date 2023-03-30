Еще ОДНо повышение: россиянам пересчитали свет и отопление в подъездах — насколько вырастут счета?

Россияне уже начали получать апрельские квитанции за коммуналку, а в них — измененные нормативы расчета на общедомовые нужды. Их изменили с 1 марта, и на днях это решение раскритиковал руководитель думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, некоторые люди уже получили счета, которые «вдвое выше прежних». Действительно ли цифры в квитанциях повысились? И что это вообще за изменения?
Новые нормативы
Изменились нормативы расчета на общедомовые нужды (ОДН) — это электричество, отопление, вода в подъезде дома, платеж за опрессовку труб и отведение сточных вод. В квитанциях эта строка находится в графе «Содержание жилья» (или «Содержание жилого помещения»). Все эти платежи идут в управляющую компанию или ТСЖ. Именно это решение и призвал отменить Сергей Миронов. Новые квитанции пользователи будут получать уже после 1 апреля, и Миронов считает, что это решение — «коммунальная бомба».
— По итогам I квартала, который у нас заканчивается 1 апреля, по новым правилам будет перерасчитываться плата за общедомовые нужды. Действовавшие ранее ограничения для этих платежей отменяются — управляющие компании смогут выставлять какие угодно счета, — уверен Сергей Миронов. — При этом вводится порядок, когда добросовестным собственникам смогут начислять за неплательщиков. И в целом граждане будут оплачивать все «недоимки» УК. Некоторые уже начали получать счета, которые вдвое выше прежних. Это неприемлемо! Люди не богатеют! Нельзя на них вешать все провалы и финансовые дыры ЖКХ.
По словам Миронова, платежи за ОДН всегда были «самыми непрозрачными в системе ЖКХ», а новый порядок только усугубит проблему. Эксперты фракции прогнозировали, что в среднем платежи за содержание общедомового имущества могут повыситься на 30–50%, а под серьезный удар в первую очередь попадут дома без общедомовых счетчиков. Почему? Всё дело в том, что есть два способа расчета и оплаты расходов на ОДН:
- фактический расход (если в доме стоят общедомовые счетчики, то из них вычитают всё то, что потребляют все квартиры в сумме);
- нормативы (если нет общих счетчиков, расход ресурсов на ОДН утверждают в размере региональных нормативов).
Изменения коснулись каждого пункта. В частности, по новым правилам вместо нормативов за основу берутся показания счетчиков в домах с аналогичными конструктивными особенностями и в аналогичных климатических зонах — такой метод называется аналоговым. До этого нормативы формировались исходя из мощности подключаемого оборудования и удельных расходов ресурсов — такой метод называется расчетным.
Аналоговый метод применяется к тем домам, в которых не установлены общедомовые счетчики. Эксперт ЖКХ Константин Крохин отметил, что в теории таких домов уже не должно существовать, но на практике они всё еще есть. Он уверен в том, что введение аналогового метода — большой минус, поскольку теперь нормативы не привязаны к конкретному дому, а отданы на усмотрение управляющим компаниям и региональным властям:
— Понятное дело, что ресурсники будут заинтересованы брать для образца самый плохой дом, где больше всего расходов, — это позволяет им начислять больше денег.
Константин Крохин — председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства.
А что насчет фактического расхода? Здесь тоже добавили нового — теперь разница между показаниями общедомовых счетчиков и суммарного потребления всех квартир в доме распределяется между всеми жильцами пропорционально занимаемой площади. По словам зампреда комитета Госдумы по ЖКХ Светланы Разворотневой, все эти изменения связаны с тем, что нормативы в некоторых регионах занижали, а разницу за ОДН доплачивала управляющая компания.
— Теперь же за лампочку, которая горит на этаже, потребляемое лифтом электричество или воду, которой моют подъезд, придется платить каждому. Может статься, что фактическое потребление окажется выше нормативного, а значит, стоит приготовиться к изменениям цифр в квитанциях, — предупредила депутат.
Константин Крохин отметил, что именно это изменение является ключевым в постановлении правительства.
— Управляющим компаниям разрешили расписывать между жильцами общедомовые нужды независимо от лимитов и целей. Но у жильцов нет контроля, доступа к этим приборам, они не могут влиять на объем потребления, например указывать управляющим компаниям, зачем они поливают двор или поставляют электроэнергию фитнес-центрам, салонам красоты, магазинам, которые есть в доме. Раньше всё это лимитировалось, а теперь полностью возлагается на жильцов, — пояснил эксперт.
Чего ждать в квитанциях
Глава «Национального жилищного конгресса» Татьяна Вепрецкая рассказывала «Парламентской газете», что после изменения порядка определения нормативов люди будут платить равномерно в течение года.
— Цифры в квитанциях могут немного увеличиться, поскольку прежние нормативы часто не соответствовали реальности, но это не будет резкий рост, — объяснила Вепрецкая, уточнив, что в новостройках счетчики устанавливают еще на этапе строительства, и там жильцы будут платить по факту потребления. Но на практике оно может оказаться выше нормативов — платить за услуги придется больше, а перевести дом с установленными счетчиками на расчет по нормативу нельзя.
Эксперт в сфере ЖКХ Константин Крохин уверен в том, что в квитанциях все ожидаемо увидят повышение платежей. По его словам, новая система — вредна и несправедлива, а обсуждать ее в негативном ключе в течение года будут еще очень долго.
— Вырастут платежи, эта история ведет к тому, что всё направлено на повышение сборов, чтобы начислять людям больше. Теперь жильцам в обязательном порядке придется платить за то, что к ним и не относится. Если раньше нужно было платить только за свои счетчики и плюс 5% общедомовых нужд, то теперь будут выставлять 100%, и люди будут обязаны заплатить, потому что это законно вытекло из крана дома, например, — объяснил эксперт.
По мнению Константина Крохина, надеяться на то, что власти изменят свое мнение и пересмотрят это решение, не стоит:
— Пока мы не видим позитивных сигналов. Тенденция на усиление финансового бремени будет расти, на федеральном уровне граждан никто не защищает. Прокуратура сбрасывает жалобы на жилинспекцию, а она отправляет всех в суд. Люди вынуждены годами судиться за то, чтобы им не начисляли лишнее, а им всё это время продолжают начислять. Мы предполагаем, что социальная напряженность будет расти, а причина ей — неграмотные инициативы и действия законодателей. Надежда одна — что в администрации президента это как-то мониторят и в итоге законодательно поправят.
Что еще почитать по теме
Еще одна из новых инициатив в сфере ЖКХ — введение единой квитанции, в которой будут использоваться показания квартирных и общедомовых счетчиков. Разобрались в том, как это будет работать и что можно будет увидеть в таких квитанциях.
В некоторых регионах в квитанциях на ЖКУ стали замечать новую строчку — о добровольном страховании жилья. Несмотря на присутствие слова «добровольное», людей это всё равно настораживает. Вместе с экспертами разбирались, что это за услуга такая, стоит ли ее оплачивать и что будет, если ее игнорировать.
В последние годы власти придумывали разные варианты мер поддержки, которые помогли бы людям обзавестись собственным жильем, однако его доступность не растет. Об этом в том числе заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов. По его словам, для покупки квартиры человеку нужно восемь лет откладывать, но при этом «не пить и не есть». По его примеру мы решили подсчитать, на что еще может накопить россиянин, если не будет есть, пить и как-то иначе тратить деньги.