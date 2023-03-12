На 70% выросла скидка на покупку квартир в Новосибирской области

По сравнению с прошлым годом в Новосибирской области на 70% выросла скидка на покупку квартир, в среднем составив 1,7% от ее стоимости. Об этой тенденции РБК-Новосибирск рассказали в сервисе «Домклик» от Сбербанка.
— Если в прошлом году продавцы были готовы уступить только 1% от стоимости квартиры, то сейчас покупатель может претендовать на скидку порядка 100 тысяч при средней стоимости квартиры 6 миллионов рублей, — такие данные приводит РБК.
Опрошенные изданием эксперты указывают, что вышеуказанная тенденция применима к квартирам стоимостью от 4 до 6 миллионов рублей. Размер скидки зависит от их состояния, наличия обременений, возможности использования материнского капитала, этажности и района города.
Ранее НГС сообщил, что в Новосибирске на улице Высоцкого выставили на продажу подсобку, переделанную в квартиру. Помещение продают за 1 миллион 50 тысяч рублей, при этом оно официально зарегистрировано как нежилое.